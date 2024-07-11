中国财政部据报加强审查四大会计事务所

（北京／香港综合讯）中国房地产巨头恒大集团财务造假案发生后，中国财政部担心会计事务所在揭露企业违法行为方面做得不够，据报更严格审查四大会计师事务所的审计工作。

路透社星期三（7月10日）引述三名知情人士报道，官方主要集中审查德勤、安永、普华永道和毕马威这四大会计师事务所对金融公司、高杠杆企业的审计工作。

这项调查始于数个月前，监管部门对中国恒大集团的“中介机构”进行调查后展开。中介机构指的是审计机构、评级机构和其他金融服务提供商。

中国财政部以往都会对四大会计师事务所的审计工作进行例行检查；但据知情人士透露，今年中国财政部要求提供的文件远超以往，四家会计师事务所面临的质询量也大幅增加。

知情人士也说，中国财政部尤其关注那些负债严重省份的弱小贷款机构的审计工作。除了密切关注对中国资产管理公司的审计，也仔细检查高杠杆国有企业和房地产开发商的审计。

普华永道拒绝置评，中国财政部、德勤、安永和毕马威也没有回应路透社的置评请求。

今年3月，中国证券监督管理委员会已查明恒大地产披露的2019年、2020年年报，共虚增收入5641亿元（人民币，下同，1040亿新元）。普华永道作为审计方，未对上述涉造假年报提出质疑，而是出具了无保留意见的审计报告，外界关注其应承担的责任。

彭博社5月报道，中国财政部可能会对普华永道处以10亿元的罚款，并暂停普华永道在中国的部分业务。消息人士告诉路透社，罚款仍在最后敲定中，不可能在本月公布。

香港会财局：针对普华永道三项指控证据不足

在对涉普华永道举报信调查近三个月后，香港会计及财务汇报局星期三在官网表示，审查已结束，收集到的证据不足以支持三项有关普华永道质量管理系统的指控，包括未能建立及维持有效的质量监控制度、提供中国恒大集团审计服务时未能遵守承接及维持客户关系的专业准则，以及未能分配适当人员负责会计师事务所质量管理系统的关键职位。

有关对恒大集团审计质素的指控，香港会计及财务汇报局表示已展开独立调查，调查仍在进行中。

4月，一封题为“是谁把普华永道带入恒大这个火坑”的举报信，在网络上流传。信中就普华永道的质量管理系统，及对恒大进行审计的素质潜在缺失，表达严重担忧。