中国5月煤炭发电量降至历史新低

（北京综合讯）中国煤炭发电量占比在5月降至历史新低，非化石能源发电量占比则升至历史新高。有分析指出，若这一趋势持续下去，表明中国碳排放量或在去年达到峰值。

据路透社星期四（7月11日）报道，美国亚洲协会政策研究所高级研究员柳力（Lauri Myllyvirta）为专业刊物《碳简报》（Carbon Brief）撰文指出，中国煤炭发电量占比在5月同比减少七个百分点至53%，非化石能源发电量占比为44%。

具体来看，太阳能发电量占比在5月升至12%，风力发电量升至11%。至于水电、核电、生物质发电，分别占15%、5%和2%。

柳力在报告中分析，太阳能发电量5月同比飙升78%，达94太瓦时，创历史新高。风力发电量同比增长5%，达83太瓦时，但因为风力条件变化，利用率下降，抵消装机容量21%的增长。水力发电量较去年增长39%，当时水力发电受到干旱影响。

即便中国总电力需求同比增长7.2%，天然气发电量仍下降16%，煤炭发电量则下降3.7%。

电力行业占中国整体碳排放量的约40%。随着可再生能源发电量增加，促使电力行业的二氧化碳排放量在5月减少3.6%。

柳力指出，如果现有快速部署风能和太阳能的行动持续下去，中国的二氧化碳排放量可能会继续下降，意味着去年是中国碳排放达到峰值的一年。

中国曾承诺在2030年前实现二氧化碳排放量达到峰值，力求在2060年前实现净零排放的目标。

另外，美国智库“全球能源监测”星期四发布的研究报告显示，中国在建大型公用事业规模的太阳能和风电项目合计装机容量为339吉瓦，占全球总量的64%。排在全球第二的美国这方面的规模仅40吉瓦。

不过，这份报告也指出，中国大规模可再生能源建设项目面对难题，包括国家电网大量依靠煤电来应对能源需求的激增，以及中国难以将西北偏远地区产生的可再生能源输送到东部的经济和人口中心。