仲量联行：港楼价下半年或再跌10%

香港经济近年发展疲弱，住宅市场价格较历史高位大幅回落近三成。跨国房地产服务和投资管理公司仲量联行星期三（7月10日）警告，香港楼价下半年可能还会再下跌10%，届时负资产个案将会再度突破10万起。

美国最新通胀数字尚未跌至2%目标，美联储减息或存在变数，市场预期今年息口仍然高企，继续影响香港楼市气氛。其中，反映香港二手楼价走势的中原城市领先指数（CCL），在7月5日跌至141.81，创下逾七年半新低。上半年香港楼价累计跌约3.7%，较2021年的历史高位回落约26%。

随着楼价持续下跌，香港的负资产情况也不断加剧。香港金融管理局统计数字显示，今年首季香港住宅按揭负资产个案超过3万2000起，同比激增27.5%，并升至2004年第一季以来最多。

负资产是指“资不抵债”，即楼价下跌至不足以偿还业主所背负的扺押贷款额。香港在2003年沙斯时期的负资产个案高达逾10万起，不少业主不堪负债重压，跳楼、烧炭等轻生个案不断。当时也有负资产业主集体上街游行，要求港府出手“打救”。

仲量联行星期三回顾今年上半年香港地产市场及展望下半年走势时指出，考虑到年内息口很可能维持高位，预期今年下半年香港中小型住宅价格将下跌约10%，豪宅价格则因新供应量增加而下跌5%至10%。

仲量联行香港主席曾焕平指出，根据资料，截至今年3月底的12个月内，香港负资产个案数量已飙升400%至3万2000起，以楼价每下跌1%，负资产会增加5000起推算，如果香港楼价下半年再跌10%，负资产数量将会突破10万宗。

仲量联行的预测引起全城热议。香港地产建设商会执委会主席梁志坚星期四（7月11日）回应时说，楼价走势很难预测，各人有不同意见，但他看好未来楼市。

他说，港府正吸引专才来港、外资来港投资，已渐有成果，将带动楼市需求，相信香港楼价会慢慢上升，至年底最少有5%升幅，但短期内不会急升。

香港资深投资人邵志尧接受《联合早报》访问时则说，香港楼价在2008年金融海啸过后持续狂飙，港府推出多项压抑楼市的措施。前几年香港楼价回头下调，当局于是在今年2月底公布的新一年度财政预算案宣布取消所有限制措施。香港楼市在“撤辣”后一度出现小阳春，楼价和成交量皆上升，但很快无以为继。最新楼价已跌至“撤辣”前的水平，短期内仍会再下跌。

邵志尧指出，若香港楼价今年下半年再下跌一成，就意味着回到10年前的水平，“过去10年买楼的业主都亏了钱，这是很大的问题。由于越来越多负资产，香港经济也不会好到哪里去。”

邵志尧认为，“撤辣”只是取消置业的惩罚措施，为了鼓励市民买楼，港府应该提供更多甜头，除了把投资移民计划的投资范围扩大至住宅物业，也可以考虑学习20多年前的做法，借钱给市民置业。