彭博：台湾旅游业转向吸引东南亚游客

（台北彭博电）随着台海两岸关系日益紧张，中国大陆赴台旅游的游客锐减，台湾正致力于吸引东南亚的高消费游客以重塑旅游业。

彭博社星期四（7月11日）报道，尽管大陆游客的数量仍然低迷，但台湾酒店收入和旅行社数量，都已恢复到疫情前的水平，对台湾旅游业是一个正面信号。

台湾交通部观光署今年第一季的数据显示，泰国游客人数比2019年同期增长了12%，新加坡游客增长了10%，马来西亚游客则恢复到了冠病疫情前的水平。

台湾交通部观光署副署长林信任告诉彭博社，尤其新加坡和马来西亚的游客正在寻找更有特色、价位更高的饭店，推动了酒店业去年的总收入达1780亿元（新台币，下同，73亿新元），高于2019年的1560亿元。

林信任说：“我们正专注于增加对游客的奖励措施，并拓展包括东南亚和印度在内的高端市场，这些现在是我们的主要市场。”

他透露，台湾希望把中转旅客转变为游客，鼓励每年通过台湾机场转机约600万旅客入境台湾。台湾已定下目标，游客人数从今年1000万人次，到2028年前增至1400万人次，并实现1万亿元旅游年收入。

官方数据显示，今年第一季赴台游客总数相比2019年同期仍下降三成。今年首季有约9万9000名大陆游客，与2019年同期约79万3000人形成鲜明对比。

彭博社指出，在台湾以技术为中心的出口导向型经济，旅游业虽然只占一小部分，却雇用了大量员工，特别是在较贫困的农村和南部地区。旅行社数量的增加表明，业内人士仍然对旅游业的复苏抱有希望。

以彰化的台湾玻璃馆来说，2019年之前，馆内有三成游客来自中国大陆。虽然现在几乎没有大陆游客，不过东南亚游客却带动了参观人潮，今年参观人数比2019年增加了八成。

过去，中国大陆游客通常都是跟团参观，在台湾玻璃馆停留的时间较少，只有时间迅速购买一杯咖啡。但随着来自新加坡和马来西亚等国家的散客数量增加，游客在礼品店停留的时间更长，花费也更多。