中国6月出口增长超预期 贸易顺差创30年新高

中国6月出口增长超出预期，但内需不足导致进口疲软，将中国6月贸易顺差推升至30多年以来的最高水平。

中国海关总署星期五（7月12日）公布的数据显示，以美元计价，中国6月进出口总值达5166.6亿美元（6937.2亿新元），同比增长3.9%。其中，出口同比增长8.6%，高于路透社经济师调查预测的8%，且增幅连续第三个月扩大至近两年来最高水平。

不过，进口方面则由5月的同比增长1.8%，转为6月的同比下降2.3%，增速放缓4.1个百分点，跌至四个月以来的最低水平。

从上半年来看，中国进出口总值达2.98万亿美元，增长2.9%。其中出口1.71万亿美元，增长3.6%；进口1.27万亿美元，增长2%。

分析认为，在越来越多国家对中国商品加征关税的背景下，6月中国出口激增，说明更多中国贸易伙伴赶在关税落地前下订单。根据官方数据，6月中国对欧盟出口增长4.1%，对美国出口增长6.6%，均较5月有提升。

华侨银行亚洲地区研究与策略主管谢栋铭接受《联合早报》采访时分析，中国出口商“抢出口”的行为，与2018年中美第一轮贸易战开始时情况类似。

谢栋铭指出，中国6月出口大增也与全球经济软着陆、外部需求保持强劲有关。另外，中国出口商品出口价格下滑、“以量补价”，也抢占更高市场份额。他认为，在全球通货膨胀的大环境下，中国出口商品价格降低并非坏事，反而可以帮助对抗通胀。

贸易顺差创新高

中国6月贸易顺差升至990.5亿美元（1329.8亿新元），达到1990年以来的最高水平；上半年贸易顺差总计4349.9亿美元。

谢栋铭分析，贸易顺差扩大一方面反映出中国进口不强，内需不足。另一方面，贸易顺差扩大可能加剧其他国家采取应对措施，对中国贸易实施制约。

欧盟按照计划，从7月5日起对中国制造的电动车征收高达38%的额外临时关税；美国也将从8月起对一系列中国进口商品加征关税，包括将电动车关税税率增至100％。

保银投资首席经济学家张智威博指出，在美国经济走弱、贸易冲突加剧的情况下，强劲出口是否可持续，是中国经济下半年面临的主要风险。

不过，谢栋铭认为，贸易顺差大也侧面印证中国作为全球制造业中心不可替代的角色。“贸易战打了五六年，冠病疫情带来的产业链转移也有几年，但中国出口仍保持强劲，这说明中国贸易有一定的优势，也说明中国经济的韧性。”