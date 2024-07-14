中国星期一发布第二季经济数据 市场预估增长5％左右

（上海综合讯）中国国家统计局星期一（7月15日）将发布第二季经济数据。分析指出，由于去年同期基数较高，预计中国二季度国内生产总值（GDP）增速可能放缓至5%左右，低于一季度的5.3%。适逢中共召开二十届三中全会，数据将通过网络发布，不举行现场新闻发布会。

据《第一财经》上星期四（7月11日）发布的经济学家调研数据，多位经济学家预计中国第二季GDP同比增速低于第一季，预测均值为5.04%。他们对中国2024年度GDP同比增速的预测均值则为5.06%。

广开首席产业研究院院长连平在参与调研时指出，内需偏弱在二季度有所显现，对GDP贡献率可能会下降；此外消费增速放缓，房地产投资仍在加力“拖后腿”，二季度GDP同比增速可能放缓。

北京大学国民经济研究中心发布的一份报告也指出，当前中国面临的外部环境依然复杂多变，国内有效需求不足，底部徘徊，经济内生修复动能仍需加强，恢复和扩大需求仍是未来经济持续回升向好的关键所在。报告预计，中国二季度GDP同比增长4.8%，较一季度降0.5个百分点。

另据彭博社报道，此次国民经济运行数据将通过网络发布，不举行现场发布会，这打破了中国官方每月召开新闻发布会回应国民经济数据相关问题的传统。

中国上次打破这一传统是在2022年10月，当时正值中共二十大，各机构推迟公布GDP和贸易数据。

中共二十届三中全会于7月15日至18日在北京召开。外界预期，会议将推出改革政策，旨在解决阻碍增长和复苏的长期议题。