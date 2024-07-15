沙特公共投资基金将在北京设办公室

（北京综合讯）继在香港设立办公室之后，沙特阿拉伯公共投资基金（PIF）预计今年第四季或明年第一季在北京成立办公室。

《中国基金报》上周五（7月12日）引述沙特公共投资基金中东和北非证券投资主管阿布杜勒马耶德·阿哈巴尼，透露上述消息。

阿哈巴尼说，中国是PIF的重要战略市场，是PIF实现更广泛的投资策略的关键之一。PIF希望既投资于中国，也从中国募资。

他说，沙特“2030愿景”和中国的“一带一路”倡议有诸多重合处，截至目前，PIF在中国的投资额已达220亿美元（295亿新元），聚焦可持续发展、科技、汽车、卫生保健等领域。

PIF是全球最大的主权财富基金之一，目前管理超过6000亿美元的资产，2022年2月，该投资基金在香港设立办公室。

第一财经网称，相较于直接投资，PIF更倾与中国共同设立基金。从2019年至今，PIF在中国设立过三只共同基金。

此外，沙特阿拉伯最大的石油公司沙特阿美，既是PIF的投资对象，也是PIF重要的资金来源，该公司近年在中国大力发展投资版图，成为PIF延伸在中国投资的触角。

PIF总裁亚希尔·鲁梅延上星期访问北京，并在星期三（7月10日）会见中国证监会主席吴清，双方就中沙双边关系及资本市场合作等议题进行交流。中国商务部部长王文涛次日（11日）与鲁梅延会谈，双方就中沙经贸合作交换意见。