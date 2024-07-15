中国6月新房价格创九年来最大跌幅

中国官方5月出台的重磅楼市政策并未显著提振市场，房价在6月仍延续跌势，新房价格跌幅更是九年来最大。

中国国家统计局星期一（7月15日）发布的最新房屋价格指数显示，全国70个城市新建商品房价格在6月同比下跌4.9%，已连续12个月下跌，且创下2015年6月以来的最大单月跌幅。二手房价格同比下跌7.9%，跌幅同样较去年扩大。

不过，与上月相比，6月新房价格下跌0.7%，二手房价格跌0.9%，环比跌幅略微收窄。

易居研究院研究总监严跃进向《联合早报》分析，新房环比跌幅收窄，主要是源于房价上涨的城市数量增加，房价指数进入到“稍有企稳还须巩固”的关键期。

官方数据显示，6月房价上涨的城市从两个增至四个，分别是上海、西安、吉林和三亚，其中上海以0.4%的涨幅领跑全国。按城市分类来看，一线城市6月新房价格环比下跌0.5%，小于二三线城市的0.7%和0.6%。

严跃进认为，一线城市房价环比跌幅明显收窄，扮演了“本轮楼市复苏的先行军角色”。不过，他指出，二手房由于供求关系压力，要快速转正的可能性不大。

自今年5月起，中国四个一线城市上海、广州、深圳、北京相继宣布放松楼市限购政策和信贷政策，包括缩短购房须缴纳社保年限、下调房贷首付比率等。

穆迪分析经济师克鲁斯（Harry Murphy Cruise）认为，官方的楼市支持措施是朝着正确的方向迈出了一步，但与问题的严重性相比，目前的支持力度仍微不足道。“房地产行业的触角伸得很深。当房地产行业受到冲击时，整个经济都会受到影响。”

彭博智库衡量中国房地产股的指数星期一（15日）下跌 1.5%，在5月中旬达到高点后，目前已下挫27%。

受房地产市场等因素拖累，中国第二季国内生产总值（GDP）同比增长4.7%，低于第一季的5.3%，也低于彭博社和路透社的预测。

尽管如此，外界对中共二十届三中全会出台震撼性的经济刺激措施预期不高。彭博智库分析师指出，对“接飞刀”（原指在股票下跌时捡便宜）的恐惧可能会阻碍房地产投资。新房和二手房的过剩库存也会增加价格进一步下跌的压力。

房地产开发投资额下跌

根据中国国家统计局星期一发布的上半年房地产开发投资与销售数据，全国房地产开发投资额同比下降10.1%，与1月至5月持平，显示尽管政策力度加大，房地产行业仍未走出困境。

上半年商品房销售面积同比下降19%，较1月至5月的降幅20.3%略有收窄。新开工面积、商品房待售面积也有所收窄。

全国房企到位资金额同比下降22.6%，比前值有所改善。不过，严跃进认为，仍有资金缺口还须补充。“尤其是销售端市场虽然有复苏态势，但绝对规模偏小，客观上会制约企业的资金状况。”