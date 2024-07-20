雷军：小米因美国制裁决定造车

（北京／华盛顿综合讯）中国智能手机制造商小米集团创办人雷军在演讲中透露，小米因为被美国制裁而决定造车。

综合路透社、观察者网和《21世纪经济报道》报道，雷军星期五（7月19日）晚间在北京发表主题为《勇气》的第五次年度演讲中，透露小米造车起因和历程。

雷军追忆说，2021年1月15日，他在上班途中接到朋友来电得悉小米被美国列入制裁名单，当时感觉“晴天霹雳”。

他说：“如果不是突如其来的美国制裁构成巨大影响，小米不会贸然进军复杂的汽车工业。”

雷军当天就召开紧急董事会商讨应对方法，会上有一名董事建议小米考虑造车，而几乎所有高管都支持。雷军之后组建调研团队，在70多天内到十多个城市进行80多场调研，与200多人面谈。调研过程中，蔚来创始人李斌和小鹏汽车董事长何小鹏都力劝雷军造车。

美国国防部2021年1月14日宣布，将小米等九家公司列入与中国军方相关的制裁黑名单。小米坚称与中国军方无关，产品均为民用，随后更在美国起诉五角大楼。2021年5月，法院判小米胜诉，由此移出黑名单。

此前，小米董事会已批准造车计划，要求由雷军亲自带队执行。近三年后，小米首辆电动汽车SU7今年3月正式上市，第一年订货目标是7万6000辆。小米计划在今年内至少交付10万辆，订货目标定在12万辆。

雷军说，截至今年6月，小米已交付2万5000辆，预计能在11月前达到交付10万辆的目标。他给小米汽车定下成为全球五大车企的目标。