英伟达据报正为中国市场准备新一代旗舰AI芯片

（新加坡路透电）美国芯片巨头英伟达据报正在为中国市场开发新的旗舰人工智能芯片，以在遵守美国出口管制规定的前提下，满足中国市场需求。

路透社引述消息人士报道，英伟达将与它在中国的主要分销合作伙伴之一浪潮集团合作，分销这款暂定名为“B20”的芯片。

英伟达3月推出“Blackwell”芯片系列，并将于今年下半年投入量产。此系列中的芯片在某些任务上的速度是前一代产品的30倍，例如为聊天机器人提供答案。

美国在2023年收紧对中国尖端半导体出口的管制，此后，英伟达专门为中国市场开发三款芯片。

美国收紧出口管制之举，帮助中国科技巨头华为和腾讯等公司进入中国国内的先进人工智能处理器市场。英伟达面向中国市场推出的Blackwell系列芯片，将有助于这家美国公司应对来自这些中国公司的挑战。

在截至今年1月底的一年里，中国市场占英伟达营收的17%左右，低于两年前的26%。

路透社5月报道，英伟达面向中国市场的最先进芯片H20在今年开始交付时开局表现不佳，其定价低于华为的竞争对手芯片。但消息人士称，该芯片目前的销售增长迅速。

通过与中国重要合作伙伴浪潮集团的合作，英伟达有望在遵守美国管制规定的同时，继续拓展它在中国市场的影响力。