中国央行意外降息凸显稳经济决心

中国央行出人意料地下调多项政策利率，以提振增长趋缓的经济。分析认为，此次意外降息凸显高层稳经济的决心，若接下来美国开启降息周期，中国利率还有进一步下调的空间。

中国央行星期一（7月22日）发文告宣布，为进一步加强逆周期调节，加大金融支持实体经济力度，即日起公开市场七天期逆回购操作利率由1.8%降至1.7%。

央行通过逆回购操作买入债券，向市场投放资金。彭博数据显示，这是去年8月以来央行首次下调这一关键短期政策利率。

随后，央行又宣布将贷款市场报价利率（LPR）下调10个基点。这使得一年期LPR，也就是银行向企业和家庭提供最优惠利率的基准，从3.45％降至3.35％；五年期以上LPR则从3.95％降至3.85％，预计带动房贷利率进一步降低。

同天下午，央行又更新为银行提供中短期借贷的常备借贷便利利率（SLF），将隔夜、七天和一个月SLF利率均下调10个基点。

降低上述基准利率有助于增加市场流动性、鼓励银行加大放贷力度，降低企业融资成本。降低五年期以上LPR，则有利于减轻房贷借款人利息负担、促进消费。

出乎市场意料的是，LPR往往与中期借贷便利利率（MLF）挂钩，而上周出炉的最新MLF保持不变。路透社当时对36名市场参与者展开调查，结果显示超过六成受访者预计一年期和五年期LPR都将保持不变。

上海保银（Pinpoint）投资管理有限公司首席经济师张智威认为，此次政策利率下调是朝正确方向迈出的一步，一旦美国联储局启动降息周期，中国还会进一步降息。他也指出，中国央行在美国降息前先行降息，反映政府承认中国经济面临下行压力。

上星期一（15日）公布的中国第二季经济数据表现不如预期，国内生产总值（GDP）同比增速放缓至五个季度来最低的4.7％。上星期四（18日）闭幕的中共二十届三中全会强调“坚定不移实现全年经济社会发展目标”。

新加坡管理大学李光前商学院副教授傅方剑接受《联合早报》访问时指出，三中全会明确了中国高层稳经济的决心，央行本周行动也与确保全年经济增长的目标一致。

傅方剑分析，这次降息虽然在意料之外，力度却未超出预期，这可能与美国利率政策至今尚未明确有关。“央行一方面想放出利好消息，另一方面也不想因提前降息造成中美实质利差过大。接下来如果美国明确降息，中国货币政策还有进一步宽松空间。”

央行下调关键政策利率后，中国股市反应平淡。A股三大股指星期一均小幅收跌，其中上证综指回落0.61％至2964.22点，仍未收复3000点大关。