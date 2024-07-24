政策希望破灭 中国股市遭遇1月以来最严重跌幅

（上海彭博电）由于中共三中全会后缺乏重大政策支持，加剧了看跌情绪，中国股市遭遇1月以来的最严重跌幅。

沪深300指数星期三（7月24日）收跌0.6%，三天累计跌幅超过3%，为1月31日以来最大跌幅。上证综合指数一度跌破关键的2900点关口。

在本周股市弱势之际，市场关心国家队资金是否会再度进场。被称为国家队的中国主权财富基金，在今年为股市提供支撑方面发挥了关键作用。

中国股市部分宽基ETF在上星期出现创纪录资金流入，引发国家队资金维稳猜测。彭博汇总数据显示，A股四只沪深300ETF在星期三的累计成交额近95亿元人民币（17.55亿新元），较星期二明显放量，或显示国家队资金再度入场托市。

投资者情绪因中国经济前景、地缘政治等风险因素萎靡不振，上周结束的中共二十届三中全会亦未能有效提振信心，市场的关注重点开始转向本月的中共政治局会议。

去年7月24日，中共政治局会议罕见提出“活跃资本市场，提振投资者信心”。这一承诺被认为是10年来中国高层对市场最强有力的支持，并辅以具体政策措施，包括印花税削减和限制卖空。

沪深300指数如今较2023年7月政治局会议后的水平下跌了约10%。中国股票在过去一年的糟糕表现表明，这次要振兴市场的难度将显著提高。