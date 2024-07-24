中国教育支出GDP占比持续下滑 学者：提升占比对提高教育水平至关重要

在地方财政承压、出生人口下降背景下，中国财政性教育支出占国内生产总值（GDP）的比重，过去三年持续下滑，再次逼近4%的红线。受访学者认为，提升教育支出占比对提高中国教育水平、扩大教育公平至关重要。

中国教育部星期一（7月22日）公布《2023年全国教育经费执行情况统计快报》。据统计，去年中国全国教育经费总投入达6万4595亿元（人民币，下同，1万1947亿新元），同比增长5.3%，但增速较2021年的9.13%、2022年的6%有所放缓。

其中，国家财政性教育经费为5万零433亿元，同比增加4%。不过，该支出在中国GDP中的占比持续下降，从2020年的4.22%，降至去年的接近4.001%。

国家财政性教育经费包括一般公共预算安排的教育经费、政府性基金预算安排的教育经费、国有及国有控股企业办学中的企业拨款等，是国际上衡量教育投入水平的重要指标。

世界银行整理的各国教育支出在GDP的占比显示，美国这一数字为5.6%，欧盟为5%，英国和澳大利亚分别为5.1%和5.2%。

中国官方上世纪90年代印发《中国教育改革和发展纲要》，提出逐步提高国家财政性教育经费支出占GDP的比例，在世纪末前达到4%。2012年中国这一比例首次突破4%，并连续12年保持在4%以上。

21世纪教育研究院长熊丙奇接受《联合早报》采访时说，当前中国要维持4%的比例，压力仍然很大。一方面，地方财政压力较大，在教育投入上心有余而力不足；另一方面，随着中国出生人口下降，适龄学生大幅减少，对应的教育拨款也会减少。

中国出生人口已连续第七年下降，从2016年的1883万，降至去年的902万。熊炳奇说：“当前中国教育发展正处在历史的拐点，怎么投入教育，面临重大决策。”

他分析，如果按照人口降幅，将教育经费投入减少约四分之一，那么国家财政性教育经费支出占GDP的比例就可能跌破4%，造成学校办学经费大幅减少，部分学校关停、教师失业。

熊炳奇指出，虽然中国财政性教育经费支出的GDP占比与发达国家有不小差距，但中国学前教育、义务教育等阶段的学生规模都远超发达国家。他说：“只有进一步提高国家财政性经费支出占GDP的比例，中国各阶段的教育，才拥有相对充足的经费，来提高教育质量，并扩大教育公平。”