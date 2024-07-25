中国央行一周内再意外降息 分析：加大力度提振实体经济

继三天前下调多项政策利率后，中国央行本周再度出人意料地大幅下调中期借贷便利（MLF）利率。分析认为，此举凸显央行加大货币政策力度刺激经济，引导资金流向实体经济。

中国人民银行星期四（7月25日）发文告指出，为维护月末银行系统流动性合理充裕，央行以利率招标方式开展2000亿元（人民币，370亿新元）MLF操作，中标利率为2.30%，较此前下降20个基点。

本次MLF利率下调，与央行星期一（22日）下调七天期逆回购利率10个基点相呼应，两者均为自去年8月以来首次调整。此外，这也是中国央行打破每月15日开展一次MLF操作的惯例，同月内连续两次进行MLF操作。

中国官媒新华财经引述业内人士称，央行本次增开MLF操作满足了金融机构的中长期资金需求；采用利率招标方式，也更能反映资金供需状况。

不过，澳新银行高级策略师邢兆鹏认为，MLF利率下调“基本上是对股市大幅下跌的反应”。

中国央行星期一宣布下调贷款市场报价利率（LPR）等关键政策利率后，中国股市并未出现显著拉升。A股三大股指过去三天波动走低，截至星期四收盘，深证成指和创业板指本周跌幅接近5%。

银河证券前首席经济师左小蕾接受《联合早报》采访时说，中国上半年经济增速虽然达到了5%增长目标，但银行似乎仍未面临大量的贷款需求。

左小蕾指出，从货币政策的角度，央行能做的一是释放更多资金，向市场注入更多流动性，再来就是下调利率，降低企业贷款成本，鼓励资金流向实体经济。

在当前内需不足、出口外贸承压的背景下，企业对贷款更为审慎。左小蕾说，央行给企业的支持，就是“把边际收益率贡献出来”，企业的贷款成本降低20个基点，利润率就可能改善20个基点。

淡化MLF政策利率色彩

中国央行本次MLF操作安排在LPR报价之后，也被解读为进一步淡化MLF的政策利率色彩，表明中标利率变动不具有政策信号含义。

中国人民银行行长潘功胜上月在陆家嘴论坛上曾提出，要淡化七天期逆回购操作以外其他工具的政策利率色彩。

LPR往往与MLF挂钩，而本月15日MLF保持不变，一周后LPR随七天期逆回购利率等幅下行，显示LPR转向更多参考短期政策利率。

伴随各项政策利率走低，中国工商银行、农业银行、建设银行等多家国有和商业银行星期四（25日）下调存款利率，以维持净利差。

其中，活期存款下调0.05个百分点至0.15%，一年期定期存款利率下调0.1个百分点至1.35%，二年期及以上定期存款利率下调0.2个百分点，二年期、三年期、五年期利率为别为1.45%、1.75%、1.8%。截至今年3月底，中国银行净息差已降至1.54%的历史低位。