特斯拉汽车入围中国地方政府用车采购目录

（北京综合讯）中国政府加大稳外资力度之际，中国官媒报道称，特斯拉汽车入围江苏省政府用车采购目录。特斯拉全球副总裁陶琳称，此举给了特斯拉非常大的发展信心。

中国央视新闻星期四（7月25日）在《一份采购目录，让外企不见外》报道中称，今年第二季度以来，特斯拉汽车入围中国地方政府和国企采购清单。

报道引述江苏省政府采购中心主任马云飞称，不同所有制企业在中国境内生产的产品，可平等参与政府采购活动。

关于特斯拉的数据安全问题，上海临港新片区管委会高科处处长陆瑜在报道中称，特斯拉毕竟是首家纯外商独资的整车企业，“我们也指导特斯拉建设国内的数据备份中心，帮助它实现数据本地化的采集和存储”。

陆瑜说，特斯拉在数据安全方面能够有完整的闭环，后续在帮助特斯拉推动其汽车产品进入中国各个领域，有一个很好的保障。

陶琳在个人微博上转发上述报道，称此举“让外企不见外”，体现了中国市场的公正公平、开放包容，也给了特斯拉非常大的发展信心。

江苏政府采购网7月4日发布信息显示，特斯拉Model Y进入江苏省政府新能源用车采购目录，特斯拉是采购目录中唯一一家外资电动车品牌。

中国经济增长放缓之际，当局正采取大力度措施稳住外资，巩固外资在华发展信心。特斯拉首次进入政府采购目录，释放明显的鼓励外资信号。

在此之前，中国部分政府机关据报限制军队和政府人员使用特斯拉，并禁止员工在办公区停放特斯拉汽车，理由是担忧车内摄像头可能收集数据，存在安全隐患。