中国安排3000亿国债资金 支持设备更新和消费品以旧换新

（北京综合讯）中国政府星期四宣布提振消费刺激经济的最新措施，将安排约3000亿元（人民币，下同，557亿新元）超长期特别国债资金，用以支持大规模设备更新和消费品以旧换新。

综合新华社与路透社报道，中国国家发展与改革委员会、财政部星期四（7月25日）联合印发了《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》。

中国发改委为此牵头安排3000亿超长期特别国债资金，将在8月底前全部下达，其中约1500亿元左右资金直接下达给地方，以支持消费品以旧换新，释放消费潜力。

中国商务部消费促进司司长徐兴锋说，今年上半年消费面临一定压力，出台加力支持消费品以旧换新政策，将为稳住消费大盘发挥重要作用。

汽车、家电等大宗消费品是推进消费品以旧换新的重点领域。根据通知，中国将把符合条件的新能源乘用车购买者的补贴，从每辆1万元提高到2万元，购买燃油乘用车的补贴从每辆7000元提高到1万5000元。

购买电视、空调、电脑等部分家电的消费者，最高补贴比例可以达到销售价格的20%，但每件补贴不超过2000元。

中国国家发展改革委副主任赵辰昕在发布会上说，落实好这些政策，将会对中国下半年消费市场产生积极影响。

中国国内消费支出持续疲软；根据官方发布数据，作为消费指标的社会消费品零售总额今年6月仅增长了2.0%，为18个月来的最低水平。