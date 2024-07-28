销售放缓与政治环境变化下 三大拍卖行仍在香港扩张

（香港法新电）尽管全球艺术市场从冠病疫情期间的高点回落，但三大国际拍卖行正竞相在香港扩张，希望吸引年轻的亚洲买家。

在这两个月内，苏富比、佳士得和邦瀚斯将分别迎来在香港历时多年的区域总部升级成果。

苏富比上星期四（7月25日）在香港中环的一家高档购物中心揭开旗舰艺廊的面纱。佳士得的新亚太区总部今年9月也将在中环开幕，艺术空间总面积将增加一倍，达到5万平方英尺。邦瀚斯将在9月搬到占地1.9万平方英尺的新办公楼。

邦瀚斯亚洲区董事总经理胡伟爔说，香港仍是进军其他主要亚洲城市的理想基地，战略位置、高效物流、收藏基础以及税收和法律框架等都是有利因素。

不过，艺术顾问黄林诗韵认为，拍卖行在香港扩张有其风险。

全球艺术品销售已经放缓。佳士得今年前六个月销售额为21亿美元（28.19亿新元），连续第二年下降，低于2022年41亿美元的峰值。

伦敦艺术顾问温迪·戈德史密斯（Wendy Goldsmith）认为，中国的房地产危机是销售额下降的主要原因。“（亚洲收藏家）目前在购买方面有点喘不过气来，但收藏的兴趣和胃口仍然存在。拍卖行知道他们会回来的。”

拍卖行现在正在争夺年轻买家，拥抱在线竞拍，这一转变因冠病疫情加速。佳士得说，今年上半年，29%的买家是千禧一代或Z世代。香港新场馆的机会和挑战将是，如何将网络原住民买家带入现实世界。

胡伟爔认为展厅拍卖是无可替代的。“我们的客户仍然渴望获得亲临现场时的十足刺激和兴奋。”

文化政策学者莫健伟说，尽管批评者认为北京的打压已经扼杀了艺术自由，拍卖行对香港的政治环境并不担忧。“在香港艺术市场经营的公司都相当不关心政治，他们知道那些（政治）作品在这里卖不出好价钱。”