碧桂园清盘呈请聆讯再延至明年1月

（香港综合讯）中国房地产开发商碧桂园清盘呈请聆讯再度延期，让这家正试图敲定离岸债务重组计划的公司，有一丝喘息机会。

据路透社星期一（7月29日）报道，香港法院当天将碧桂园清盘呈请的听证会，延至2025年1月20日。碧桂园预计将于9月向债权人公布离岸债务重组条款书，并计划于明年初寻求法庭批准。

碧桂园去年10月发生了美元债违约。香港上市公司建滔控股旗下的恒信有限公司，今年2月以碧桂园拖欠2.05亿美元（合2.75亿新元）贷款为由，向法院提出清盘申请。碧桂园去年拖欠了价值110亿美元的离岸债券。

彭博社星期一报道称，此前法院已两度将聆讯押后，碧桂园因此面临越来越大的压力，亟须证明在境外债务重组方面取得进展，以避免被强制清算。

碧桂园的律师莫雷莱（Jose-Antonio Maurellet）星期一在听证会上说，离岸债务重组是一项复杂而大规模的工作，但通过该公司与债权人顾问之间每周和每两周一次的会议，正在取得“实质性进展”。

一个银行贷款人团体和一个债券持有人团体，也支持碧桂园提出延期听证的申请，以允许该公司按照预期的重组时间表进行重组。

如果碧桂园能够向其海外债权人提交债务重组方案，并获得批准实施，就可以反击清盘申请。

尽管中国政府自2022年以来采取了一系列刺激措施，但中国大陆房价仍继续下跌。针对碧桂园的清盘令，将令中国房地产行业的前景恶化。

过去几年中，越来越多的中国地产商发生离岸债务违约。包括国企远洋集团在内的许多企业正面临债权人提起的清算诉讼。迄今为止，包括行业巨头恒大集团在内的少数企业已被勒令清算。

碧桂园6月份合同销售金额同比下降73%。面对体量巨大的交房任务，董事局主席杨惠妍承诺下半年将穷尽各类资源保证交房。

进入7月以来，碧桂园的信用评级因缺乏足够信息而被穆迪撤销，长期停牌的股票也被剔除出恒生系列指数，或进一步增加公司融资难度。