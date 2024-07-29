碧桂园清盘呈请聆讯再延至明年1月

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更新 / 2024年7月30日 7:32 AM
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发布 / 2024年7月29日 8:47 PM
一名男子骑着摩托车经过中国房地产开发商碧桂园在天津建设的住宅小区，照片摄于今年6月5日。 （法新社）
一名男子骑着摩托车经过中国房地产开发商碧桂园在天津建设的住宅小区，照片摄于今年6月5日。 （法新社）

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（香港综合讯）中国房地产开发商碧桂园清盘呈请聆讯再度延期，让这家正试图敲定离岸债务重组计划的公司，有一丝喘息机会。

据路透社星期一（7月29日）报道，香港法院当天将碧桂园清盘呈请的听证会，延至2025年1月20日。碧桂园预计将于9月向债权人公布离岸债务重组条款书，并计划于明年初寻求法庭批准。

碧桂园去年10月发生了美元债违约。香港上市公司建滔控股旗下的恒信有限公司，今年2月以碧桂园拖欠2.05亿美元（合2.75亿新元）贷款为由，向法院提出清盘申请。碧桂园去年拖欠了价值110亿美元的离岸债券。

彭博社星期一报道称，此前法院已两度将聆讯押后，碧桂园因此面临越来越大的压力，亟须证明在境外债务重组方面取得进展，以避免被强制清算。

碧桂园的律师莫雷莱（Jose-Antonio Maurellet）星期一在听证会上说，离岸债务重组是一项复杂而大规模的工作，但通过该公司与债权人顾问之间每周和每两周一次的会议，正在取得“实质性进展”。

一个银行贷款人团体和一个债券持有人团体，也支持碧桂园提出延期听证的申请，以允许该公司按照预期的重组时间表进行重组。

如果碧桂园能够向其海外债权人提交债务重组方案，并获得批准实施，就可以反击清盘申请。

尽管中国政府自2022年以来采取了一系列刺激措施，但中国大陆房价仍继续下跌。针对碧桂园的清盘令，将令中国房地产行业的前景恶化。

过去几年中，越来越多的中国地产商发生离岸债务违约。包括国企远洋集团在内的许多企业正面临债权人提起的清算诉讼。迄今为止，包括行业巨头恒大集团在内的少数企业已被勒令清算

碧桂园6月份合同销售金额同比下降73%。面对体量巨大的交房任务，董事局主席杨惠妍承诺下半年将穷尽各类资源保证交房。

进入7月以来，碧桂园的信用评级因缺乏足够信息而被穆迪撤销，长期停牌的股票也被剔除出恒生系列指数，或进一步增加公司融资难度。

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