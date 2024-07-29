香港6月私宅楼价指数创近八年新低

（香港综合讯）香港官方公布的最新数据显示，当地私人住宅楼价指数连续两个月下滑，创下2016年9月后的近八年新低。有分析认为，“撤辣”的刺激效应逐渐消退，全年楼价最多或再跌5%。

综合《香港经济日报》、无线新闻网等报道，香港特区政府差饷物业估价署星期一（7月29日）公布的数据显示，6月私宅楼价指数为301.8点，比上月下降1.24%，连续两个月下降，与去年同期相比更是大跌13.1%。如果以今年上半年计算，则已跌3.05%。

香港利嘉阁地产研究部主管陈海潮指出，撤辣后累积的升幅已完全蒸发。

港府2月底宣布撤销俗称“辣招”的住宅物业需求管理措施，即所有住宅物业交易均无须再缴付额外印花税、买家印花税和新住宅印花税。

随后，香港楼市出现回暖迹象，3月和4月的私宅楼价指数分别环比上升1.06%和0.29%。然而，5月的楼价指数却走低，下跌1.23%，几乎跌回撤辣之前。

中原地产亚太区副主席兼住宅部总裁陈永杰分析，楼市撤辣三个多月后，由于缺乏利好消息，加上经济复苏并不理想，楼市陷入低潮；楼价指数连跌两个月，显示撤辣后的亢奋情绪已逐渐减退。他说，发展商为了拓展客源，只好以低价吸引买家，7月全新开售的两大新盘，皆以同区甚至全港新低价开售，销售反应理想。

陈永杰指出，在新盘大力减价促销下，二手房价严重受压，低价成交不断，导致楼价指数降至近八年新低。

戴德梁行执行董事及香港研究部主管邓淑贤说，香港的银行借贷取态，目前相对较审慎的情况下，预计下半年高息环境持续一段时间，变相影响市场上准买家入市心态。“因为有部分买家觉得看不透后市，可能再次进入观望状态，甚至在租务市场选择，我们看今年全年楼价预测介于零至跌幅5%左右。”

差饷物业估价署的数据也显示，今年6月私宅租金指数比5月上升0.16%，连涨四个月，为2019年12月后的四年半新高，走势大幅跑赢楼价。

智通财经网引述高力香港研究部主管李婉茵说，受惠于香港放宽的入境政策，私宅租金会持续上扬。

港府早前向立法会提交文件称，从2022年底至今年6月底，各项输入人才计划共收到逾32万份申请，其中近20万获批，已有13万人抵港。