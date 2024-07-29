限薪降薪下 中国基金经理离职人数创九年新高

（上海综合讯）在监管趋严、限薪降薪等行业背景下，中国今年以来有204名基金经理离任，数量创下近九年同期新高。

据第一财经星期天（7月28日）报道，中国基金经理的卸任、离任现象比往年更频繁。金融数据公司Wind数据显示，截至7月28日，今年已有2594只基金产品出现基金经理变动。

报道称，部分业绩不佳的基金经理卸任，选择内部转岗至研究员、基金经理助理等职位，还有人离开原基金公司。

数据显示，截至7月28日，今年已有113家公司旗下的204名基金经理离任，创下近九年以来同期新高。过去三年的同一时期里，离任的基金经理数量在170人至174人之间。

业内人士指出，当前市场调整的背景下，投研考核要求收紧，部分基金经理也面临产品业绩的压力。未来一段时间，基金经理增聘、卸任、离职的情况仍会频繁出现。此外，限薪、降薪等原因加速了这一趋势。

报道称，关于中国公募薪资待遇变化的传言已经多次出现，从一开始流传的基金经理薪酬封顶1000万元（人民币，下同，185万新元），再到上限350万元，又降至120万元。

据第一财经统计，今年以来中国仍有257名新人走上基金经理岗位。全行业的基金经理数量已增至3797人，四成的上岗时间不足三年。超过400名基金经理的管理规模不足1亿元，其中有241名管理低于5000万元“警戒线”的产品。若被迫清盘，无产品可管的他们可能被“软性裁员”。