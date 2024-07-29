恒大汽车再遇危机 两附属公司被申请破产重整

（广州综合讯）深陷财务困境的恒大汽车再遇危机，旗下两家附属公司被债权人申请破产重整。公司港股股价在星期一（7月29日）收跌8.96%，为逾一个月以来新低。

据每日经济新闻报道，恒大汽车28日晚间公告，旗下两家附属公司收到法院的通知书。通知书称，个别债权人25日向法院申请对相关附属公司进行破产重整。恒大汽车说，这会对公司和相关附属公司的生产经营活动产生重大影响。

这两家附属公司是恒大新能源汽车（广东）有限公司，以及恒大智能汽车（广东）有限公司。商业查询平台天眼查显示，它们有多条被列为被执行人高风险的公告。

在债权人对附属公司申请破产重整的背后，是恒大汽车的巨大债务压力。

恒大汽车2023年年报显示，截至去年底，恒大汽车的资产总额为348.51亿元（人民币，下同，64.57亿新元），负债总额则高达725.43亿元；其中借款为264.84亿元，同期的现金及现金等价物为1.29亿元，远不足以覆盖借款。

恒大汽车此前试图引入潜在第三方投资人来化解债务危机，但仍无实质进展。据恒大汽车上周发布的公告，潜在卖方和买方之间的讨论仍在进行中，但尚未订立任何买卖协议或授信协议。

除债务风险外，恒大汽车也面临退回政府奖补、被责令停止及销售新能源汽车等多项压力。

截至去年底，恒大汽车共生产下线1700辆恒驰5新能源汽车，累计交付仅1389辆。恒驰5是恒大汽车旗下唯一实现量产的车型，在今年3月一度因资金短缺问题停止生产。