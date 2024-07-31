中国7月制造业PMI连续第三个月萎缩 降至五个月来最低点

（北京综合讯）中国7月制造业采购经理指数（PMI）连续第三个月萎缩，并降至五个月来的最低点，显示中国经济复苏参差不齐，市场需求不足与房地产市场低迷仍然拖累制造业市场。

中国国家统计局官网星期三（7月31日）公布数据，7月制造业PMI为49.4，比6月份的49.5略降0.1点。非制造业商务活动指数为50.2，比上月下降0.3点，仍高于临界点。

这是中国制造业PMI连续三个月低于50的荣枯分水岭，但高于路透社分析师预估中值的49.3。

从企业规模看，大型企业的PMI为50.5，比前一个月上升0.4点，仍处于扩张状态；中、小型企业PMI分别为49.4和46.7，比上月下降0.4和0.7点，位于收缩空间。

中国国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河解读称，受传统生产淡季、市场需求不足以及局部地区高温洪涝灾害极端天气等因素对企业生产经营的影响，7月制造业景气水平略有回落。

7月中国非制造业PMI则连续19个月保持扩张，但降至2023年11月以来的最低水平。

彭博社引述彭博经济研究所首席亚洲经济学家舒畅称，中国7月制造业PMI数据疲弱，预示着三季度开局不佳，这可能会拖累国内生产总值（GDP）增长，鉴于二季度中国经济低于预期的低增长，这是一个令人担忧的发展。

荷兰国际集团（ING）首席中国经济学家宋林分析认为，中国过去三个月的制造业PMI数据走软，再加上电动汽车和其他产品即将被欧美征收关税，增加了未来几个月中国工业活动可能放缓的可能性。

随着旷日持久的房地产危机和就业不安全感拖累经济增长，一些分析认为，中国政府需要推出更多重振经济的措施。

宋林称，由于消费可能在信心低迷的情况下保持疲软，外界可能需要看到下半年国家主导的投资加速，以实现全年GDP增长5%的目标，正如7月中共政治局会议所暗示，政府将加大特别债券的发行力度，并利用超长期债券的收益来推动这一进程。