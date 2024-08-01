7月财新中国制造业PMI录49.8 九个月来首次萎缩

（北京综合讯）7月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得49.8，是2023年11月以来首次低于荣枯线。专家分析，中国国内有效需求不足、市场乐观预期不强，仍是当前最突出的问题。

财新星期四（8月1日）在官网公布的数据显示，7月中国制造业PMI较6月下降两个百分点，显示景气水平明显回落。此指数也低于外界预估中值的51.5。

从分项数据来看，制造业仍然呈现供给好于需求的格局。生产指数连续九个月维持在扩张区间，不过7月仅略高于荣枯线，生产扩张幅度有限。需求侧表现更弱，新订单指数自2023年8月以来首次落入收缩区间。新订单减少，导致采购量指数2023年10月以来首次位于荣枯线下，企业不愿增加生产资料库存，原材料库存指数今年以来首次位于荣枯线下。

财新智库高级经济学家王喆分析，7月制造业供给略有扩张，内需下降，外需稳定，采购量下降，原材料库存减少，就业收缩程度趋稳，价格水平承压，制造业企业乐观情绪略有回升。

王喆指出，中国国内有效需求不足、市场乐观预期不强仍是当前最突出的问题。“稳增长、促就业、保民生，加大政策刺激力度，推动前期政策落地见效，更大力度激发市场活力和内生动力，当是近期政策工作重点。”

中国国家统计局星期三（7月31日）公布的7月官方制造业PMI为49.4，连续第三个月萎缩，并降至五个月来的最低点。

财新和国家统计局的数据涵盖了不同的样本规模、地理位置和企业类型，其中财新调查重点关注规模较小和出口导向型企业。