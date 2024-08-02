中国首例 南京一烂尾楼在政府协调下可退房退首付

（北京综合讯）中国江苏南京一家开发商在地方政府多次协调下，同意为一个烂尾楼项目的购房者退还首付房款。

这是中国首起烂尾楼集中退款案例。在房地产开发投资持续承压之际，此举可能为其他城市和开发商解决困扰房地产业的未完工房屋问题树立先例。

综合澎湃新闻与路透社等报道，南京珠江四季悦城项目停工两年后，当地房产局星期一（7月29日）宣布，由于单位停工造成单位未交付问题，经房产局介入协调，计划启用监管账户资金启动退房。

珠江四季悦城是珠江投资集团进入南京的首个项目，也是南京为数不多的超级大盘。项目在2022年 4月开盘，原定2023年6月交付，但总包单位苏中建设集团受恒大债务问题波及，陷入资金链困局，项目自2022年7月停工。

该项目的42户购房者中，截至7月29日，已有33户与开发商签订退房协议，剩余九户正与开发公司协调中。

自2021年以来，中国不少房地产开发商由于资金链断裂等原因无法完成建设，各地出现大量烂尾楼。官方隔年首次提出“保交楼”的任务，要求各地政府与开发商解决这一问题，为购房者提供住房或解决方案，以确保社会稳定。

南京这一项目是中国推进“保交楼”工作以来，首起住宅项目停工后由官方协调集中退房退首付的案例。项目退房的资金来自监管账户，只退房款，不退利息。

中国商品房预售资金监管账户由银行监控，用于存储和管理房地产开发项目相关资金，通常只允许用于建设融资，上述南京项目的监管账户共有5067万元人民币（935万新元）。

烂尾楼的退房退首付会否成为未来解决问题的一个样板，引发外界关注。广东省住房政策研究中心首席研究员李宇嘉分析，南京这一案例有一定特殊性，即预售资金监管账户有余额，这是退房、退首付款的前提条件。

李宇嘉指出，预售资金监管正趋向严格，今后对于类似烂尾楼项目，通过退房置换到其他项目，或直接退房、退首付来解决问题，具有较强的推广可行性。

不过，中原地产首席分析师张大伟认为，这一退款项目可能会令确保烂尾楼“保交付” 更加困难，由于多数地方政府和开发商无法大规模退还未售出楼盘购房者的已交房款，南京的做法很难作为一个样板。

中国房地产开发商近年的债务危机在催生烂尾楼的同时，也严重拖累房地产市场、消费者信心和经济增长。尽管政府出台了一系列刺激房产需求的措施，持续降低购房成本和房企融资成本，为市场传递积极信号，但购房者仍然信心不足，房地产市场持续疲软。

另据彭博社报道，国际货币基金组织（IMF）在星期五（8月2日）发布的一份评估报告中，呼吁中国使用一次性的中央财政资金，来完成和交付预售房产或补偿购房者。报告预计这笔费用相当于四年国内生产总值的5.5%，或约1万亿美元（1.33万亿新元）。

不过，中国官方拒绝了这项建议。中国驻IMF代表执行董事张正鑫说，中国认为应继续遵循市场和法治原则，中央政府直接提供财政支持并不合适，因为这可能导致对未来政府救助的预期。