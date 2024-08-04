新能源汽车带动中国17城市GDP增速

（北京综合讯）中国17个地区生产总值（GDP）达万亿的城市今年上半年的经济增速，超过全国的5%增速，有分析认为主要原因之一是受新能源汽车产业带动。

中国财经媒体第一财经报道，中国26个GDP达万亿元人民币（1854亿新元）的城市今年上半年经济数据已经全部出炉，成为带动全国增长的引擎。其中，上述17个城市的经济总量约占全国的四分之一，分别是泉州、苏州、福州、重庆、深圳、无锡、烟台、青岛、南通、常州、合肥、北京、宁波、武汉、郑州、济南和东莞。

报道分析，带动这17个城市增长的动力有几个原因，包括原有主导产业遭遇挫折后的回升，也有新的产业爆发，尤其是有新能源汽车加持的城市表现亮眼，一些新投产的制造基地产能释放后快速增长。

以西部大城重庆为例，上半年实现地区生产总值1.5138万亿元人民币，同比增长6.1%。其中，工业尤其是汽车工业成为主要支撑。上半年，重庆规模以上工业增加值同比增长8.6%，比去年同期提高5.1个百分点。

重庆汽车产业在新能源汽车拉动下，增加值同比增长30.3%，较第一季加快6.6个百分点，拉动全市规上工业增长5.1个百分点，对全市工业增长的贡献达59.7%。

不过，不是所有汽车制造基地的城市都实现快速增长。据第一财经报道，受产业转型、产品结构和产能规模的影响，一些汽车城也表现不理想，而一些新兴的汽车城市，因为新能源汽车新项目的投产而快速增长。

另一方面，中共政治局上星期二（7月30日）召开会议，提出要强化行业自律，防止“内卷式”恶性竞争后，蔚来、吉利、小鹏等多家车企高管都发文，反对另一车企理想汽车每周发布销量榜。

其中，蔚来品牌与传播助理副总裁马麟在微博上向理想汽车董事长李想喊话称：“卷周榜多多少少就有点低水平内卷的意思，想哥收手吧，中国车企在当下的使命是通过研发实现技术突破，不是吗？”

《21世纪经济报道》统计发现，今年1月至7月，中国新造车企业销量出现明显分化，市场份额加速向头部集中，理想和鸿蒙智行均突破20万辆。零跑、蔚来、深蓝、极氪等紧随其后，均超过10万辆；小鹏、哪吒徘徊在6万辆；极狐、智己、岚图等尚未突破4万辆。