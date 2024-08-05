财新PMI显示7月中国服务业扩张提速

（北京/华盛顿综合讯）7月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）较6月小幅回升，显示服务业扩张速度加快，景气度强于制造业，再次凸显中国经济发展的跨行业参差不齐。

据财新网报道，星期一（8月5日）公布的7月财新中国服务业PMI录得52.1，较6月回升0.9个百分点。

7月是暑期消费旺季，上述数字是连续19个月位于扩张区间，表现强于市场预期。在此之前，接受彭博调查的经济学家预估中值为51.5。

从财新中国服务业PMI分项数据来看，7月服务业供需扩张速度均有加快。不过，外需对总体需求的支撑力度减弱，新出口订单指数明显回落，仅略高于荣枯线，为2023年9月来最低。

服务业景气度的上升，不足以抵消制造业景气度下降的拖累，7月财新中国综合PMI回落1.6个百分点至51.2，为九个月来最低。

受传统生产淡季、市场需求不足，以及局部地区高温洪涝灾害极端天气等因素对企业生产经营的影响，此前公布的7月财新中国制造业PMI下降2.0个百分点至49.8。

财新智库高级经济学家王喆表示，7月服务业景气度向好，制造业相对承压，价格水平依然较为低迷，尤其是销售价格处于低位，企业盈利空间受到进一步挤压。

王喆称，中国国内有效需求不足、市场乐观预期不强，仍是当前最突出的问题。稳增长、促就业、保民生，加大政策刺激力度，推动前期政策落地显效，更大力度激发市场活力和内生动力，应是近期政策工作重点。