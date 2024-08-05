（深圳综合电）中国智能手机制造商荣耀正为首次公开​​募股（IPO）做准备，据报得到深圳市政府“超常”大力支持。这显示在房地产拖累地方财政的情况下，荣耀对深圳经济的重要性日益增强。

综合路透社和《南方都市报》星期一（8月5日）报道，知情人士称，荣耀正寻求在中国A股市场上市，时间点可能落在今年或明年初。2020年，荣耀从华为独立，当时的估值为138亿美元（182亿新元），预计上市后市值会更高。

三份深圳市政府的文件显示，荣耀正获得研发资金、税收减免和海外扩张支持。路透社称，这些举措可能会提升荣耀对投资者的吸引力。天眼查数据显示，目前荣耀共有15名股东，其中九大股东均有深圳国资参与。

深圳市政府3月在一次会议后写道：“支持荣耀的发展，对我市稳定工业增长和出口，聚集智能设备产业链的完整生态系统具有重要意义。”

一名了解深圳政策的人士说：”市政府一直希望照顾主要企业，但对荣耀的支持超乎寻常。”

荣耀回应称，计划在今年第四季度启动相应股份制改革，并在之后适时启动IPO流程。“从2021年1月1日至今，荣耀没有获得过深圳市政府超出对通常企业的支持。”

市场调研机构Canalys数据显示，荣耀在今年第二季取代苹果，成为中国第三大手机供应商。