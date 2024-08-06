恒大寻求向许家印等追讨约60亿美元股息及酬金

（香港综合讯）中国恒大集团在被香港法院颁令清盘后，该集团及其清盘人寻求向包括创始人许家印在内的七名被吿，追讨约60亿美元（约79亿新元）。

中国恒大集团星期一（8月5日）在香港交易所公告，今年3月以来，清盘人以中国恒大名义，在香港高等法院针对许家印、前行政总裁夏海钧、前首席财务官潘大荣展开法律诉讼。该诉讼逐步发展至加入许家印前配偶丁玉梅等，总计七名被告。

公告称，中国恒大寻求向七名被告收回约60亿美元的股息及酬金。这一数字的计算，基于其声称为误报的、截至2017年12月31日至2020年12月31日止各财政年度的财务报表。

中国恒大称，清盘人根据其在诉讼中的申索取得多项禁制令，限制许家印、丁玉梅及夏海钧各自处置、出售或削减其全球资产价值时，不得超过相关规定限额。

公告指出，诉讼的法律程序正在持续进行中，成功申索的可能性，及最终可能收回的金额存在不确定性。公司股票将继续在港交所停牌。

中国恒大去年9月公告披露，许家印因涉嫌违法犯罪，已被采取强制措施。与许家印进行了“静默式技术性离婚”的丁玉梅，据报持加拿大护照在去年7月下旬买机票离开香港，至今下落不明。但她今年2月通过律师入禀香港法院，向二儿子许腾鹤追讨超过10亿港元（约1.7亿新元）。