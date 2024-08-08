中俄据报或在秋季启动易货交易

（北京／莫斯科路透电）消息人士透露，中国和俄罗斯或启动易货交易机制，以规避美国监控的支付系统，预计最快今年秋季达成涉农业交易。

路透社引述三名从事贸易和支付的消息人士说，易货交易可降低西方监管机构对中俄双边贸易的可见度，并限制货币风险。

报道说，俄罗斯正在制定易货贸易法规，消息人士预计中国也在这么做。

俄罗斯总统普京今年5月访华时，双边支付延迟的问题被提上日程。

俄罗斯一家大型银行高管说，他们正在准备一项易货交易计划，但拒绝透露细节。一名从事支付业务的消息人士说，他们正与俄罗斯讨论食品出口的贸易。

消息人士说，中俄之间的易货交易在苏联解体前很常见，并一直持续到上世纪90年代，但目前正在讨论的交易将是大约30年来的首次。

俄罗斯政府消息人士说，易货贸易为解决受制裁商品以及民用商品的巨大支付问题，提供了一条出路。

俄罗斯一家工业公司的消息人士说，公司之间正在讨论从俄罗斯出口金属以换取中国的机器。

一名支付中介机构说，环球银行金融电信协会（SWIFT）支付系统仍是未受制裁银行的一个选择，但它是一个“完全透明的国际银行系统”，这对中俄贸易构成障碍，而两国的支付机制又未完全互通。

中国此前和别国也有易货贸易经验，一家公司2021年向伊朗出口200万美元（264万新元）的汽车零部件，换取开心果。