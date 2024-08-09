分析：美台难排除在特定领域爆发贸易战可能性

美国共和党总统候选人特朗普先前炮轰台湾抢走美国的半导体产业，引发台湾舆论哗然，有美国学者访台时进一步示警，强调尽管美台密切贸易往来具重要政治意涵，但仍不能排除，未来在特定行业爆发贸易战的可能性。

特朗普7月接受《彭博商业周刊》访问时，曾批评台湾抢走美国几乎100%的晶片生意，还说若要保卫半个地球以外的岛屿实有难度，希望台湾支付美国保护费。

这番言论引得现任拜登政府与台北方面接连出面澄清，但仍难平息台湾再度升起的疑美论声量。

台湾中央研究院政治学研究所星期四（8月8日）举办22周年所庆圆桌论坛，受邀出席的美国威斯康辛星大学政治学系教授佩夫豪斯（Jon Pevehouse）在会中坦言，不能排除美台未来在特定行业发生贸易战的可能性。

他指出，美台之间贸易往来广泛，其中有重要的政治意涵。

佩夫豪斯进一步指出，美国一向对签署贸易协议兴致缺缺，但双方在2022年签署美台21世纪贸易倡议，台湾可说是美国在贸易合作方面前进的少数对象之一。

他说，美国过去曾经长达数十年不愿签署贸易协议，直到1985年才与以色列签署首个贸易协议。这其实显示出，对美国而言，在签署贸易协议时，其中的安全关切，其实远超越对经济的关切。

但佩夫豪斯指出，美国近年越来越公开地批评台湾的经济政策以及投资开放性，背后有什么政治考量，又会产生什么影响，值得观察。

台湾中山大学政治经济学系教授辛翠玲也在会上指出，台湾确实通过利用杰出的半导体制造等高科技能力，与他国建立技术伙伴关系，创造具地缘政治和外交意涵的相互依赖。

她也提到，台湾甚至运用高科技能力作为杠杆，试图确保在美中两大科技系统间的自主地位。

但辛翠玲指出，台湾的技术伙伴关系面临持久性不确定问题，特别是在去风险浪潮下，其他国家也希望分散对台湾过度依赖的风险。此外，台湾更缺乏面对主要大国利用供应链地位施压的能力。

另外，除了特朗普对协防台湾态度消极，美国共和党7月通过的新党纲，40年来首次未见有涉及台湾的立场宣示，也令外界关注，若是台海爆发安全危机，特朗普政府又将采取什么样的态度。

台湾中研院学者自2021年发起“美国肖像”计划，追踪台湾民众对美国、中国大陆的信任度。今年5月的最新调查显示，46.5%的台湾民众认为，若特朗普胜选，大陆对台动武时，美国出兵协防台湾的可能性将下降。

计划成员之一的台湾中研院政治所研究员吴文钦星期五（8月9日）在另一场座谈会上，接受《联合早报》记者提问时坦言，美国总统的个人特质，确实可能影响台湾民众对美国整体的信任度。但美国毕竟是制度化的国家，仍不能排除体制对总统个人的制约。