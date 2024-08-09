拼多多创始人黄峥登顶中国富豪榜

（北京综合讯）彭博亿万富翁指数最新数据显示，中国低价电商平台拼多多的创始人黄峥（44岁）成为中国首富。

据彭博社报道，他以486亿美元（643亿新元）的身家超越从2021年4月以来一直占据榜首的中国瓶装水之王钟睒睒，成为全球第25位最富有的人，也是中国最富有的人。

农夫山泉创始人、董事长钟睒睒在最新榜单上以474美元的身家排名第二，第三是腾讯首席执行官马化腾（424亿美元）。TikTok母公司字节跳动的创始人张一鸣则以422亿美元的财富紧随其后。10年前在彭博富豪榜上排在中国富豪首位的阿里巴巴联合创始人马云，今年以320亿美元排在第五。

彭博报道称，与英语老师出身的马云不同，黄峥代表了新一代中国科技企业家，他们的职业生涯始于全球机遇。

黄峥12岁就展露非凡的数学天赋，进入了精英云集的杭州外国语学校。从浙江大学计算机科学专业毕业后，他前往美国威斯康辛大学攻读硕士，回到中国后参与谷歌中国办公室的组建。

2015年黄峥创办了拼多多——一个以品类繁多的低价商品以及层出不穷的购物补贴吸引消费者的电商平台。尽管在冠病疫情期间经历业绩下滑，但疫情后，中国经济放缓、消费者追求低价商品，拼多多再次崛起，在市值上超过阿里巴巴。

在多国通胀的背景下，拼多多海外版本Temu也凭借中国制造的低价商品在欧美赢得忠实的消费者。Temu虽然去年才进入欧洲市场，但在欧洲的月活跃用户已经达到7500万。

不过，Temu也面临指责。韩国监管机构4月对Temu涉嫌虚假宣传和不公平竞争展开调查；5月，Temu在欧洲被指诱导消费者花费更多。