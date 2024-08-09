中国7月消费物价指数创近半年新高 分析：经济正摆脱通缩危机

中国官方发布反映消费物价的最新数据，显示7月居民消费价格指数（CPI）创五个月来新高，涨幅也超出市场预期，为中国经济摆脱疲软内需加快复苏注入希望。消费利好数据推动离岸人民币小幅走高，香港股市上扬，沪深300指数一度微涨。

受访学者指出，最新CPI数据温和上涨释放积极信号，意味着中国经济正摆脱通缩危机，但官方还须加码稳就业、稳收入，同时提供更多社会服务为民众解决后顾之忧，才能化解受薪阶层的消费恐惧症，释放稳定且可持续的消费力。

中国国家统计局星期五（8月9日）公布最新宏观数据，显示7月CPI同比上涨0.5％，高于6月涨幅0.3个百分点，也高于彭博社、路透社预估中值0.2个百分点。

国家统计局城市司首席统计师董莉娟分析，消费需求持续恢复，加上部分地区高温降雨天气影响，7月全国CPI同比涨幅有所扩大。

受利好消息提振，香港恒生指数、恒生中国企业指数星期五分别上涨1.17%、1.29%；沪深300指数一度上涨0.7%，但闭市时收跌0.34%。

统计数据显示，中国7月食品价格由6月同比下降2.1%转为持平，其中猪肉价格上涨高达20.4%，涨幅比6月扩大2.3个百分点；鲜菜、鸡蛋价格分别由6月下降7.3%、4.4%，转为上涨3.3%和0.8%。

7月非食品价格同比仅上涨0.7%，涨幅比6月放缓0.1个百分点。

经济师纷纷指出，中国7月消费需求持续恢复更多是因部分地区高温降雨天气影响，推高鲜菜、鸡蛋、猪肉等食物价格。排除波动较大食品和燃料价格的核心CPI，7月也仅升0.4%，低于6月涨幅0.2个百分点，也是今年1月以来最小增幅，表明整体需求依然疲弱。

星期五公布的7月工业生产者出厂价格指数（PPI）同比也下降0.8%，与6月降幅持平，延续2022年底开始的通缩走势，预计中国政府可能出台更多政策化解这波1999年以来的最长通缩期。

经济学人智库中国经济高级分析师徐天辰指出，中国食品和非食品CPI形成鲜明对比，其他商品和服务均未出现通胀走势，表明内需没有回暖迹象。

ING银行大中华区首席经济师宋林预测，未来数月中国略有通胀上升趋势，但由于通胀率低且信贷活动疲软，国内因素继续有利进一步放松货币政策。

重庆大学经济学教授姚树洁接受《联合早报》采访时分析，最新CPI数据温和上涨释放积极信号，意味着中国经济正在摆脱通缩危机，有利于提振整体市场信心及调动生产积极性。

但他也指出，中国经济尚未完全走出三年冠病疫情的影响，民众就业收入受创及房地产低迷，导致消费者欲望持续疲软。

尽管官方针对作为中国零售额最大组成部分的汽车，推出以旧换新政策并放宽贷款规定，但7月销量仍连续四个月下降。首都北京6月零售额则下滑6.3%，金融中心上海同月消费指数更重挫9.4%，远差于全国2%的增幅。

姚树洁指出，一线城市一向是中国高收入人群集中的地区及消费龙头，但目前高收入群体收入增速受创，拉动消费的力道减弱。他认为，未来中国推动消费持续面临不小压力之际，官方长期应提供更多社会服务、健康保险，积极为民众解决家中老人生病、孩子教育等后顾之忧，化解受薪阶层的消费恐惧症，才不会不断把收入存放银行。