中植系49人涉非法吸收公众存款罪 被提起公诉

（北京综合讯）北京检方以涉嫌非法吸收公众存款罪对中植企业集团原董事局主席高兴山等49名犯罪嫌疑人提起公诉。

在中国房地产行业有相当大风险敞口并且是3万亿美元（3.97万亿新元）影子银行业主要参与者的中国资产管理巨头中植企业集团，旗下财富公司去年8月爆雷，集团资金链断裂、旗下定融产品无底层资产、内部资金挪腾等问题浮出水面，集团债务缺口达2600亿元（人民币，下同，480亿新元），涉及15万余名投资者。

北京警方去年11月对“中植系”所属财富公司涉嫌违法犯罪立案侦查，对犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。

北京检察院星期五（8月9日）通报，北京市公安局朝阳分局以中植企业集团原董事局主席高某某（即高兴山）等49名犯罪嫌疑人涉嫌非法吸收公众存款罪，移送检察机关审查起诉。北京市人民检察院第一分院经审查以涉嫌该罪向北京市第一中级人民法院对49人提起公诉。

据财新网报道，49人将分两批提起公诉，首批共16人，主要为中植集团和中植四大财富公司的核心高管。

路透社说，根据中国刑法，非法吸收公众存款如果罪名成立并数额较大，可被判处10年以上有期徒刑和罚款。

追究刑事责任的同时，官方也通过破产等民事程序加速处理涉案资产。今年1月，北京第一中级法院受理中植企业集团破产清算申请；后因中植系关联关系复杂，区分成本过高，法院6月同意中植系248家公司合并进行破产清算。

相关资产也陆续进入拍卖阶段。据界面新闻报道，中植企业集团有限公司管理人星期二（8月6日）发布拍卖公告，将于8月21日晚上8时至22日晚上8时，在京东拍卖破产强清平台进行公开拍卖活动。