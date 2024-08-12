中国上半年住宅类法拍房达20.2万套 同比增12%

（北京综合讯）中国楼市下行，法拍房供求规模连创新高。住宅类法拍房今年上半年的挂牌规模达到20万2000套，同比增12%，预计还将持续上升。

中国房地产研究机构克而瑞上星期五（8月9日）在官方微信公众号发布《2024年中国法拍房规模及发展趋势研究》报告，作出上述判断。法拍房是常见的不良资产，主要来源是借贷后无力偿还的企业、个人，也包括司法没收的房产。

报告说，中国二线城市的法拍房规模出现明显增幅。今年上半年，郑州、厦门、福州和苏州等城市，同比增幅均在四成以上。福州挂牌量达2835套，同比增幅高达63%。郑州挂牌套数高达5178套，同比增加43%。

据财新网星期一（12日）报道，郑州的法拍房数量激增，或与当地“烂尾楼”数量有关。克而瑞2021年的报告称，郑州共有106个“问题楼盘”，涉及面积271万平方米，相当于当年郑州新房成交面积的29%。这些“问题楼盘”若遭遇司法诉讼，最终就会被推向法拍房市场。

报告也指出，武汉、苏州、厦门、大连等二线城市法拍房规模快速上升，同比增幅均在50%以上，未来可能给新房市场造成更大冲击。

报告认为，中国房地产行业仍处下行阶段，前些年高杠杆买房群体面临较大还款压力，贷款违约的风险或将增加，法拍房供应规模还将持续上升。