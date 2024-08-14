中国7月新增人民币贷款 降至15年来最低水平

（北京综合讯）中国央行7月新增人民币贷款降至15年来最低水平，引起外界预测当局可能出台更多宽松政策。

路透社报道指出，中国信贷数据出炉后，股市交易量依然清淡，凸显投资者情绪脆弱，中国股指跌至六个月来最低水平。中国沪深300指数星期三（8月14日）收盘下跌0.8%，触及2月以来的最低水平。上证综合指数下跌0.6%。

中国人民银行星期二（13日）在官网发布信贷数据显示，今年前七个月，人民币贷款增加13.53万亿元（人民币，下同，2.49万亿新元），而社会融资规模增量累计为18.87万亿元，比上年同期少3.22万亿元。

路透社根据官方数据计算得出，7月新增人民币贷款达2600亿元，比6月的2.13万亿元减少近88%，规模低于去年同期的3459亿元，也远低于外界预测。接受路透社调查的分析师预计，中国7月新增人民币贷款将达4500亿元，他们指7月传统上是信贷扩张的疲软时期。

具体来看，家庭贷款（主要是抵押贷款）在6月增长5709亿元，7月则萎缩2100亿元，而企业贷款的增幅从6月的1.63万亿元降至7月的1300亿元。

受信贷需求不温不火和季节性因素拖累，7月新增人民币贷款数额创下15年来的最低水平，引起外界预期中国央行可能出台更多宽松政策。一些分析师表示，他们预计中国央行将进一步降息，但可能须谨慎行事，以免加剧资本撤离并损害人民币汇率。

另据财新网报道，7月是信贷投放淡季，最新出炉的金融数据接近市场预期下限，显示有效融资需求仍然不足，金融数据“挤水分”对总量指标的影响仍未结束。