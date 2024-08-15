中国7月工业生产增速低于预期 连续第三个月放缓

（北京综合讯）中国7月工业生产增速连续第三个月放缓，失业率上升，但随着政府发布的刺激政策生效，7月消费数据略为改善。

今年下半年中国经济的疲软开局，凸显经济复苏的不均衡，且进一步出现失去动力的迹象，实现全年经济增长目标面临挑战。

综合路透社、法新社与彭博社报道，中国国家统计局星期四（8月15日）发布的最新数据显示，中国7月全国规模以上工业增加值同比增长5.1%，较上月回落0.2个百分点，这是自3月以来的最低增长。

这一数据也低于外界预期，反映终端市场需求的回落。路透社此前对42名分析师调查的预估中值为5.2%。

与此同时，中国全国城镇调查失业率从6月的5%升至7月的5.2%，显示青年就业仍然面临挑战。

官方发布的上述失业数据只纳入城镇地区的就业情况，并不完全反映全国整体的失业状况。根据另一项不包括学生的计算方式，6月中国16岁至24岁人群的失业率为13.2%，7月数据目前尚未公布。

中国国家统计局发言人刘爱华在发布会上说，7月全国城镇调查失业率较上月上升，主要是因为进入传统毕业季，高校应届毕业生集中离校进入劳动力市场。

作为衡量消费者支出的关键指标，社会消费品零售总额在7月增长2.7%，高于上月2%的增幅。

瑞穗证券亚洲公司高级中国经济师周雪说，虽然7月的社会消费品零售总额增长略好于预期，但这可能得益于比较有利的基数和夏季假期。

需求不足与房地产市场低迷仍是中国经济面临的挑战。澳新银行高级策略师邢兆鹏说，中国经济的表现标志着今年下半年的疲软开端，其中需求方面的疲软依然很顽固。

今年首七个月，中国固定资产投资同比增速意外放缓至3.6%，低于前六个月3.9%的增幅。

彭博经济研究所经济师屈大卫说，基础设施投资一直是拉动内需的主要引擎之一，今年来内需一直落后于生产。经济增速预期放缓将是个警告信号，这意味着中国经济的需求引擎也在放缓，并失去动力。

今年下半年的弱势开局，增加了外界对中国经济放缓的担忧。一些分析认为，中国可能需要更大胆的改革才能刺激经济复苏，以实现全年5%左右的增长目标。

中国央行在8月初举行的下半年工作会议上承诺，将加大金融对实体经济支持力度，把着力点更多转向民生，以促进消费。

不过，由于国内需求持续疲弱，经济前景不明朗，中国家庭和企业不急于借贷，这表明政府可能需要进行其他改革。

邢兆鹏分析，今年下半年中国经济开局疲弱，预计用降准取代中期借贷便利（MLF）的可能性将增加，但保持5%经济增长的关键，仍是财政支出的到位与加码。