德国企业对华投资大幅上升

（伦敦／柏林综合讯）德国对中国的直接投资今年大幅上升，上半年总投资额超过去年全年，显示德国企业正在持续扩大对华业务投资。

据英国《金融时报》报道，德国央行数据显示，德国对中国的直接投资总额今年上半年达73亿元（欧元，下同，105亿新元），其中第一季为24.8亿元，第二季升至48亿元。

这些投资多数来自德国车企，大部分是以在中国赚取的利润再投资。位于科隆的德国经济研究所研究显示，德国企业去年在中国赚取的190亿元利润中，有一半以上用来再投资于中国。

德国政府一再提醒企业不要过度依赖中国市场，去年公布的一份中国战略文件中，虽然没有要求企业与中国市场脱钩，但呼吁德国企业高度警惕其中的风险，要求企业实现供应链和出口市场的多元化，以降低对中国的依赖。

最新数据显示，德国企业无视来自政府的强烈呼声，对华直接投资仍在持续上涨。

展望未来，德国车企的对华投资还将继续扩大。大众汽车4月宣布，计划投资25亿元扩建安徽省合肥市的生产和创新中心。宝马4月也宣布，计划投资25亿元扩建沈阳生产基地。

不过，对于部分德国企业而言，增加对华投资也是对华去风险的战略，其中一个目的是期待中国分公司具备更强的独立自主运作能力，进而降低中国业务的风险。

德国之声4月引述通风设备厂商依必安派特首席执行官盖斯多弗尔说，在该公司3月底于上海开设新的总部后，其中国分公司从架构上已做好准备，随时能以极快的速度和德国总公司以及其他国家分公司的业务剥离。