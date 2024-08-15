西方航司游轮撤离中国 业内人士：根本原因在于需求不足

赴华旅客人数持续增加之际，多家西方航空公司过去一个月却宣布暂停飞往中国的航班，国际游轮公司也取消一部分中国航线。业内人士分析，需求不足是造成西方企业撤离中国的根本原因。

英国航空公司上星期四（8月9日）宣布，从10月26日起暂停伦敦飞北京航班一年，意味着这条冠病疫情后复航刚满一年的航线，又将再度停飞。

上个月，英国第二大航司维珍航空宣布，在今年夏航季结束后停飞伦敦至上海航线。作为维珍航空飞中国的最后一条客运航线，停飞相当于宣告退出中国市场。

文莱皇家航空同样在7月宣布停飞北京；澳大利亚航空则是早在今年5月就宣布，从7月28日起暂停悉尼飞上海航班。

航空业内人士接受《联合早报》采访时分析，成本增加是欧洲航空公司暂停中国航线的主要原因之一。

俄乌战争爆发后，欧洲国家与俄罗斯互相关闭领空，造成欧洲航空公司的中日韩航线飞行时间变长、成本增加；中国航空公司无须绕飞俄罗斯，因此更具成本优势，可以通过压低价格吸引潜在客户，提升市场占有率。

不过，业内人士指出，欧洲航空公司撤离更关键的原因在于市场需求不足。

据英国广播公司（BBC）消息，英航母公司国际航空集团（IAG）首席财务官吉百利（Nicholas Cadbury) 上个月在财报会议上指出，公司面临中国需求疲软的问题。

文莱皇家航空宣布停飞时，也表明将继续密切关注监测市场状况，并在未来市场情况改善后再恢复航班，显示需求不足与停飞密切相关。澳航首席执行官华莱士（Cam Wallace）曾指出，澳洲和中国之间的旅行需求并未强劲恢复，一些月份澳航往返上海航班的入座率只有一半。

从统计数据来看，中国民航局官网最新数据显示，今年6月国际航线的旅客运输量达535万人，同比增长111.9%。不过，这一数字仍低于2019年12月的632万人，表明国际航线旅客量仍未恢复至疫情前水平。

在入境人数方面，虽然今年以来入境中国的外国人大增，但占比仍较低。中国国家移民局数据显示，今年上半年共有2亿8700万人次出入境中国，其中本国居民和港澳台人士占比高达九成，外国人仅占一成。

对游客数量趋势有敏锐感知的旅行社，也察觉到赴华游客需求下降。华运文旅集团董事长助理罗妍接受《联合早报》采访时说，公司去年起接待的境外游客大增，但2025年的新订单与今年相比下降两三成，其中高端行程的降幅更大。

不过，罗妍指出，航线取消目前对于赴华游客数量的影响还不太显著，因为国际旅客通常会提前半年到一年预订，即便取消航线也会提供处理方案，对旅客影响不大。

除了成本和需求的考量，中美航线也受政治因素影响。执飞中美航线的中国航空公司空服人员受访时说，尽管中美航空公司目前每周可开设50趟航班，但由于两国关系紧张，美国航空公司仅运营35趟往返航班，中国航班数量虽然更多，但每家航空公司也只能分到一两条航线，远低于疫情前。

业者：国际游轮靠港中国手续繁琐

国际游轮公司皇家加勒比、地中海航运公司（MSC）7月以来先后宣布，取消明年由中国母港出发的相关航次，为正在复苏的中国游轮市场增添变数。

游轮业资深从业者受访时指出，国际游轮不停靠中国港口，很大层面是政治问题。他说，官方虽然声称开放，但国际游轮停靠中国的手续其实十分繁琐，“财大气粗的国际游轮感觉受到刁难，于是干脆不靠港”。

这名业者说，中国部分港口设施和管理达不到游轮港标准，无法给游轮客户较好的体验，也降低国际游轮的靠港意愿。

国际游轮取消航次的同时，今年暑期游轮市场还出现价格跳水和尾单甩卖现象，部分航线价格幅度达50%。

受访业者说，中国游轮虽然引入欧美游轮公司的管理体系，但销售仍采用中国的方式，由旅行社买入一定数量舱位后再转卖，需求不足时就会出现大甩卖。