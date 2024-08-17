中国青年失业率又上升 专家：有效执行现有政策是推动就业复苏关键

中国青年失业率在连续三个月下降后，今年7月又上升至17.1%，反映出就业形势仍然面临严峻挑战。

受访专家认为，失业率又上升的部分原因是受大学生毕业季影响，但即便如此，中国整体就业形势依然不容乐观，有效执行现有政策对于缓解失业率问题显得尤为关键。

中国国家统计局星期五（8月16日）发布了7月份失业率数据，中国城镇不包含在校生的16岁至24岁劳动力失业率为17.1%，与6月份的13.2%相比明显攀升。

青年失业率的增长趋势与官方本周早些时候公布的7月份城镇调查失业率一致，该失业率为5.2%，比6月份上升0.2%。

青年失业率是衡量经济和就业市场健康状况的重要指标之一。去年6月，中国的青年失业率一度攀升至21.3%的高点，引发广泛关注。

中国官方过后暂停了青年失业率的发布，今年1月才重新公布相关数据，并将在校学生排除在失业率统计之外。

新数据统计将25岁至59岁年龄组分为两组。7月数据显示，不包含在校生的25至29岁劳动力失业率为6.5%，比6月增加0.1个百分点；30岁至59岁劳动力失业率则从6月的4%降至3.9%。

7月正值中国的毕业季。据官方数据，2024年中国高校毕业生人数达到了1179万，再次创历史新高。这使原本就竞争激烈的就业市场形势更加严峻。

中国国家主席习近平今年5月指示，要完善重点群体就业支持政策，要求把青年群体就业作为重中之重。

中国总理李强星期五召开国务院全体会议时提出，要不断优化政府与企业常态化沟通交流机制，“听得见、听得进企业的呼声，真正为企业解决实际困难”。

渣打银行大中华和北亚首席经济学家丁爽接受《联合早报》采访时研判，中国青年失业率的上升一定程度上是基于季节性因素，但即便如此，整体就业形势“还不是很好”。

中国目前正面临工业生产活动减速、外国对华直接投资下降、消费需求不足以及房地产市场低迷等多方面经济挑战。

中国人民银行行长潘功胜星期五接受中国官媒采访时指出，将加快已出台政策的落地见效，进一步谋划新的增量政策。

丁爽说，当务之急是落实好已确定的政策，并确保资金使用的灵活性。他说：“今年的财政政策执行明显偏慢，这在政治局会议上也有所提及。发债速度和资金使用须要加快，这样才能提供有力的财政刺激。”

他补充道，必须确保资金能够转化为财政支出，“只有花出去，才能对经济产生推动作用”。

在增量政策方面，丁爽预计未来可能出台的措施包括降息、降准或扩大房地产保障房再贷款规模、降低贷款利率等货币政策。