中国官方星期日（8月9日）公布数据，7月份居民消费价格指数（CPI）同比上涨0.5%，降至年内低位，为今年2月以来首次在1%以下。工业生产者出厂价格指数（PPI）在连续四个月加速上涨后，7月涨幅回落至3.5%。两者均低于路透此前预期。

PPI和CPI环比则双双下降，分别为连续两个月和三个月下滑。

中国国家统计局解读数据时说，7月CPI环比下降0.1%，其中国际市场价格波动影响国内汽油价格下降10.7%，拖累CPI下降约0.35个百分点。

CPI同比涨幅比上月回落0.5个百分点，主要受汽油价格涨幅回落影响。

PPI同比涨幅较上月回落0.6个百分点，其中煤炭、电气机械、电子设备等行业涨幅扩大，而汽车、医药、电力热力等行业价格下降。

PPI环比则受国际大宗商品价格回落和季节性因素影响，下降0.7%，不过人工智能、高端装备、新材料等新兴产业需求仍较旺盛，部分消费升级领域价格也有所上涨。

受访学者均认为，在企业激烈竞争的情况下，国内需求依然疲弱，经济上更多依靠出口拉动。

法国外贸银行（Natixis）高级经济学家吴卓殷（Gary Ng）告诉《联合早报》，由于过去几年在价格竞争优势和创新投入方面不断积累，出口企业获得更高的贸易顺差。“但其他经济领域几乎没有出现明显变化或复苏。这是政府政策偏向提高生产所致。”

新加坡管理大学李光前商学院金融学副教授傅方剑受访时说，上述数据显示中国目前仍是供强需弱，“对中国这样的大型经济体，长期发展还是要靠内需拉动，至少两条腿走路”。

学者：“K型分化”因新旧动能转换接口未完全接好

最新数据再度反映中国以人工智能（AI）、高端制造为代表的经济新动能增长强劲，但房地产和传统制造业持续低迷，需求端疲弱，“K型分化” 成为中国经济结构特征之一。

傅方剑说，这是因为“新动能和传统旧动能间的转换接口没有完全接好”，新制造业火热，传统制造业相对寒冷，两者间的体感差别肯定很大。

中共中央机关刊物《求是》上周发文讨论宏观数据与微观感受“温差”时也指出，“温差”的深层原因是当前中国经济正处于新旧动能转换的关键期，“新与旧之间也不可能无缝切换，中间必然有一段青黄不接的时间差”。

重庆大学经济学教授姚树洁受访时说，转型升级会带来“不可避免的中短期阵痛，但不会成为长期结构性问题。”

他和傅方剑均认为，中国政府在社会保障、乡村发展、教育、医疗等方面出台了相关政策，旨在避免弱势群体陷入贫困，让社会经济最终朝橄榄型发展。

吴卓殷则说，政府的治理重点优先考虑安全和创新，而不是促进增长和提高收入，“这可能会增加人们对经济转型过程，以及资源重新配置方式的不确定感”。