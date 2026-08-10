中国股市近期经历大幅回调后，多家券商据报正加强对新开户的审查，并对融资、融券及期权交易作出更严格管理，以遏制高风险投机交易。

分析认为，人工智能（AI）概念持续火热，长鑫、宇树等标志性首次公开售股（IPO）刺激市场非理性情绪，加上邻国韩国股市大幅震动带来的社会反应，或促使中国监管机构采取措施未雨绸缪，避免市场过度杠杆局面和投机情绪进一步蔓延。

彭博社星期一（8月10日）引述知情人士披露，中信证券、东方财富等多家中国券商近期提高了客户申请杠杆交易或衍生品交易的合规要求。

相关措施包括，在批准客户取得融资、融券或期权账户前，券商会更严格地审查客户的财务状况、交易经验和风险承受能力；针对开户不满半年的新客户或近期频繁收到追加保证金通知的客户，部分券商会进一步限制融资。

彭博数据显示，今年上半年中国投资者新开融资融券账户96万户，同比增长60%；其中仅6月就新增约18万个账户，同比大增77%，显示散户加杠杆入市的热情升温。上述监管措施被视为中国官方对股市杠杆风险日益升高的警惕。

受区域市场动荡和AI行业展望变化影响，沪深300指数在6月升至2021年底以来的高位后回落，创业板和科创50指数7月也大幅调整，市场波动明显。

报道指出，大批散户在今年股市上涨期间借钱入市追涨。但随着7月市场转弱，越来越多高杠杆投资者被迫平仓离场。

针对上述消息，中信证券和东方财富同日回应财联社时称，融资融券及衍生品业务合规要求一直是严格且规范，不存在“从严”，相关业务始终在监管框架下平稳运行。

报道还就“散户被迫平仓离场”的说法指出，多家券商信用业务已在各个业务环节逐一化解风险，客户也主动补充保证金，市场整体风险可控。

分析：AI概念股上市调高市场非理性预期

香颂资本董事沈萌告诉《联合早报》，中国监管机构对券商常用的调控手段是窗口指导，一般不以正式法律规章的形式出现。

他指出，当前AI概念火爆，尤其中国存储晶片龙头长鑫科技、“人形机器人第一股”宇树科技这类标志性新股上市，进一步调高股民情绪。有年轻投资者抱着一夜暴富的心态加杠杆，“加强监管是为了给这种非理性的预期降温”。

沈萌补充：“中国官方一直提倡‘慢牛’，目前‘疯牛’行情更多是情绪化驱动，不利于资本市场健康发展。”

高盛中国策略团队星期一发布最新研报，指前期A股硬科技交易中相当一部分投机性多头、估值泡沫、杠杆以及持仓拥挤度，已在近期被消化。不过，短期内市场波动可能仍将处于较高水平。

新加坡国立大学东亚研究所高级研究员陈波受访时说，韩国股市近期剧烈波动，给市场带来巨大冲击，甚至造成社会动荡，这可能促使中国监管机构更加警惕，因此会未雨绸缪地做出相应安排和准备。

沈萌也认为，韩国股市震荡带来的社会反应是一个反例，会提醒中国监管层稳定类似市场情绪，“或至少让大家先冷静一下”。