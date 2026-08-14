人工智能（AI）需求持续推升台湾经济增长，官方再次上调今年全年经济增长预测至11.05％，创39年新高，也是2010年以来首次出现双位数增长；2027年经济预计增长6.04％。

根据台湾行政院主计总处星期五（8月14日）发布的最新经济情势展望，台湾今年经济增长预测较5月再上修1.41个百分点。主计总处今年已连续三次上调预测，2月从3.54％大幅上修4.17个百分点至7.71％，5月再上修1.93个百分点至9.64％。

今年上半年台湾经济增长14.15％，下半年预计增长8.27％。

台湾主计总处主计长陈淑姿在记者会上指出，AI、高效能运算及云端服务需求持续扩大，带动第二季出口；AI产业链备料及资本设备购置需求增加也推升进口。进出口相抵后，海外净需求对经济增长贡献5.63个百分点。

内需也出现回温。股市创新高带动财富效应，加上车市及资通讯、休闲娱乐等消费增加，AI需求也带动企业扩产及提升制程，第二季内需对经济增长贡献7.3个百分点。

星展集团经济师马铁英接受《联合早报》采访时指出，台湾今年的经济增速预计位居亚洲12个主要经济体之首。台湾上一次出现双位数增长是在2010年，当年增长10.2％。

马铁英分析，从第二季表现来看，台湾经济的K型分化现象已开始收窄。“随着出口增速开始放缓，而民间消费与投资有所改善，内需与外需对经济增长的贡献率开始趋于均衡。”

不过，科技业与传统产业之间的落差依然明显。中央大学经济系教授吴大任受访时指出，去年机械、工具机及自行车等传统产业受到美国关税等因素冲击，部分企业甚至实施无薪假；今年随着关税条件改善，传统产业出口有所增长，但增幅仍远不及AI伺服器与晶片。

此外，台湾未加入《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）等区域贸易机制，也使传统产业面对较高的关税压力。吴大任说，传统产业今年“情况是有点改善，但是还没有到很好的状态”。

2027年AI增长料回归常态 K型分化有望收窄

展望2027年，马铁英认为，AI驱动的经济增长将从超高速增长过渡至较为正常的扩张阶段，K型分化有望进一步收窄。

吴大任和统一证券投资顾问首席经济学家吕证道都认为，在今年高基期下，明年经济增长若仍能达到6.04％，将是相当不错的表现。不过，吴大任认为这一预测相对乐观，未来仍须观察美国经济走势，以及部分大型云端服务业者在自由现金流承压下，能否持续扩大AI资本支出。吕证道则说，目前市场普遍预估明年经济增长约4％至5％。

吕证道指出，主计总处预估2027年台湾商品出口增长18.7％至1.0725万亿美元（1.37万亿新元），这显示AI增长动能已从算力基础设施逐步延伸至终端应用。随着人形机器人等终端需求增加，加上铜箔基板、印刷电路板、载板及记忆体等新产能陆续开出，需求与产能同步扩大，有望继续支撑出口增长。

他认为，这也是台湾在今年经济高速增长、基期明显垫高后，2027年仍有望维持较高经济增速的重要支撑，“整体来看，（出口）其实比想象中还要强”。