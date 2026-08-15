在上半年强劲经济表现带动下，并考虑到短期展望，香港特区政府宣布，上调今年全年经济增长预测达最高4.5%。

据香港政府新闻公报，港府星期五（8月14日）说，受外贸蓬勃和内需强韧支持，香港今年第二季经济继续蓬勃扩张。第二季本地生产总值按年增长4.3%，上一季增长5.9%。今年上半年本地生产总值按年增长5.1%，是近五年来最强劲的半年度表现。

据介绍，全球对人工智能相关电子产品需求殷切，带动贸易往来畅旺，支持第二季整体货物出口增速加快，按年急升28.9%，服务输出按年扩张3.4%。第二季私人消费开支连续第五个季度扩张，按年上升2.8%。

展望未来，港府指出，香港今年下半年经济应可稳健增长。全球对人工智能相关电子产品的需求旺盛，料将继续支持香港的商品贸易表现，相关物流服务也应受惠于此良好势头。服务输出也预期受惠于访港旅客的持续增长，以及对香港金融及商业服务的稳定需求。

有鉴于此，港府表示，考虑到今年上半年较预期强劲的实际数字，以及短期展望，今年全年本地生产总值增长预测由5月复检时的2.5%至3.5%向上修订至3.5%至4.5%。

港府同时也提及，较早前国际油价急升将继续影响消费物价，未来数月消费物价通胀预料将有所上升。中东地缘政治局势持续紧张将增加通胀前景的不确定性。