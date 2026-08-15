中国在人口老龄化和养老金紧张背景下推动社会保险全额实缴，连日来引起民间担忧加重企业和员工负担。官方随后承诺分步推进分类施策，不简单搞“一刀切”。

《财新周刊》8月10日引述地方税务等政府部门人士报道，中国今年开始严格执行职工社保缴费基数规定，多地要求在三到五年内实现全额实缴。

消息传出后，“严查社保实缴别把企业逼到裁员”“月薪2万5000元（人民币，下同，4744新元），社保缴完到手1万8000元”等话题，星期五（8月14日）接连登上中国网络热搜，掀起关于企业和个人社保负担的讨论。

中国的职工社保包括养老、医疗、工伤、失业和生育五个险种。缴费基数原则上以员工的实际月薪为基础，由企业和个人按不同比例缴纳，并面向低收入人群设有当地职工月平均工资60%的缴费下限（即最低基数）。不过在实践中，中小微企业按最低基数而非实际月薪为员工缴费、节省开支的现象普遍存在。

中国劳动法实务领域专家、德恒（重庆）律师事务所权益合伙人徐增鹏，接受《联合早报》采访时以重庆为例测算，企业缴纳的社保费率约为27%，如果为月薪8000元的员工实缴社保，实际支出将是约1万零800元；再加上住房公积金，企业的人力成本会上浮35%左右。

徐增鹏说：“一个100人的企业，如果按月薪8000元计算，一年社保成本就超过259万元。这笔钱对制造业、商贸业、餐饮业等利润本就不高的企业来说，不是小数目。”

徐增鹏指出，实缴社保从来都是中国法定要求，过去很多企业没这么做的原因不在法律，而在征管。社保2019年改由税务部门征收后，监管能力上了一个台阶，“再加上这几年社保基金支出压力加大，收支平衡越来越受到关注，推动合规缴费的紧迫性自然就上来了”。

他认为，社保制度的公信力建立在“按规定缴费”的基础上，“如果大家都选择性缴纳，社保基金的池子就会越来越小，最终受损的是所有参保人，包括现在反对实缴的人”。

中国媒体“第一财经”星期四（8月13日）发表社论称，足额缴纳社保是维护员工利益的重要举措，也是应对人口老龄化和各地养老金支付缺口的重要保障，但也将给企业带来实实在在的现金流压力，因此呼吁严格分阶段落实全额实缴，同时启动社保制度变革，适度降低社保费率，提高企业和劳动者的可负担性。

多家中国媒体随后在星期五引述国家税务总局官员说：“在推进社保合规缴费、夯实缴费基数这一问题上，税务部门分步推进、分类施策，不简单搞‘一刀切’，不强制要求‘一步到位’。”

对此徐增鹏解读说：“‘分步’和‘分类’体现的是一种政策智慧：既要维护社保制度的公平和可持续，也要避免用力过猛把市场主体压垮。毕竟企业活着，职工才有岗位，社保才有源头。”

徐增鹏认为，主管部门也在观察市场反应，留有政策回旋空间。“如果实缴对企业生存和就业稳定造成明显冲击，国家大概率会在费率、基数口径、阶段性缓缴等方面出台配套措施，给企业减负。但大方向不会变，不会回到‘低报基数、象征性缴纳’的老路。”

他研判：“未来的走向很可能是合规是底线，执行有弹性。该缴的要缴，但缴多少、怎么缴、什么时候缴，会根据经济形势、企业类型、地区差异进行动态调整。对困难行业、中小微企业，可能会有更多减免缓缴政策；但对故意逃缴、恶意欠缴，监管只会越来越严。”