2026年的中国经济呈现出明显的结构性分化：一端经济活动势头强劲、蓬勃发展；另一端仍处于修复之中。

在出口方面，中国表现亮眼，2025年实现贸易顺差近1.2万亿美元（1.5万亿新元），整体出口总额增长约5.5%，达到约3.8万亿美元。

与此形成鲜明对比的是，国内消费修复动能仍显不足，居民储蓄行为趋于谨慎。这种分化构成了目前世界第二大经济体面临的最重要的结构性挑战之一。

这种双速特征体现在多个行业层面。制造业对先进技术产品，例如集成电路、电动汽车和稀土元素等的投资持续高速增长。2026年1月至5月，以人民币计价的出口同比增长15.8%。

然而消费层面则呈现出另一番景象。根据中国国家统计局的数据，2026年上半年，社会消费品零售总额同比增长1.3%，同期固定资产投资同比下降5.7%，房地产行业的持续调整进一步增加了这一下行压力。

中国以相当快的速度实现了出口市场的多元化。尽管对美国的出口有所减少，但新兴市场的增长足以弥补这一缺口。中国的制造业生态系统涵盖了从原材料开采到最终组装的各个环节，在规模和运营效率方面仍然首屈一指。

出口结构也向高附加值产品倾斜。随着油气价格迅速上涨，电动汽车的出口相应大幅增长。今年上半年，乘用车出口同比增长72%，集成电路、稀土元素和先进制造设备的出口也同步提速。这告别了几十年前以低成本纺织品和玩具出口为主的模式，反映出旨在主导未来技术的长期产业政策布局。

中东冲突助推新能源出口

今年年初爆发的 中东地缘冲突 ，是重塑中国双速经济格局的关键事件之一。

冲突凸显中国须要在发挥可再生能源优势和维护与美国及中东各方关系之间把握微妙的平衡，也强化了中国在面对能源冲击时的相对抗压能力：庞大的石油储备以及多元化的能源结构，使其受扰动的程度低于其他众多贸易伙伴。尽管冲突给全球贸易带来相当大的不确定性，但也明显推动中国的新能源出口。

仅在2026年3月，中国的光伏电池出口就同比增长80%，锂离子电池出货量增长34%，电动汽车出口跃升53%。太阳能设备出口单月创下历史新高，出货量相当于西班牙全部的太阳能装机容量。

中国企业持续扩充产能 压缩利润扩大规模优势

这种增长并非昙花一现的需求激增，而是在加速全球能源市场的结构性重塑。中国已在光伏组件、风电设备、电池及电动汽车等关键环节形成领先的全球供应链优势。

在长期政策支持下，中国企业持续扩充产能，通过阶段性压缩利润空间以扩大规模优势，使其可在需求攀升时以更快速度和更具竞争力的价格完成全球供给扩张。

某种意义上，美伊冲突进一步放大了中国这一产业优势，令其作为新兴市场在全球产业的竞争力进一步凸显。

如果出口代表了中国经济的高速增长，那么消费仍处于低速运行区间。家庭支出是政策关注的重点之一，而政策层面多次提出的“向内需再平衡”目标仍在推进中。

2026年上半年，零售额同比增长为2.7%，其中实物商品销售额增长1.1%。作为衡量消费者信心的重要风向标，汽车销量在一季度同比下降9.1%。房地产成交量较2020年高点回落约65%，建设活动明显放缓，尚未完工的项目对居民资产负债表和地方财政收入形成一定压力。

这一调整对居民信心产生一定影响，从而推高了储蓄倾向。社会保障体系仍有完善空间，医疗支出、教育成本以及养老保障不足等问题，使家庭倾向于持有更多流动性资产。

为提振消费，政府推出一系列措施，包括汽车、家电“以旧换新”补贴、个人信贷利率优惠以及鼓励服务消费的专项政策。

目前外部需求强劲 暂缓内需修复不足

中国经济的双速发展模式既展现了强大的韧性，也揭示结构性分化下的二元分化挑战。出口端持续高效运转，将全球能源供需紧张转化为中国工业产能的战略机遇。光伏电池、先进电池系统和电动汽车正以前所未有的速度销往能源供应不稳定的市场。

反观中国居民消费行为更加审慎，他们更倾向于选择兼具经济实用性与文化契合度的本土品牌。

目前，强劲的外部需求暂时缓解了国内消费修复不足，使经济增长数据得以维持，也在一定程度上使结构性问题在短期内不易充分显现。

（作者是瑞士百达财富管理亚洲首席投资官郑汪清）