（北京综合讯）过去六个月，中国科技巨头阿里巴巴旗下开源模型的全球累计下载量超过30亿次，超越美国科技巨头Meta和Alphabet以及中国同行，成为全球下载量最高的人工智能（AI）模型。

彭博社引述阿里巴巴的一份电邮声明称，公司旗下AI模型系列千问已开源超过460个模型，其生态系统的衍生模型超过30万个。

开源AI平台Hugging Face星期五（8月14日）发布的报告显示，今年来Alphabet旗下谷歌的模型下载量为4.18亿次，脸书母公司Meta的模型下载量则为2.27亿次。

开源模型可以下载、定制，并作为开发新AI产品的基础。AI模型的下载量和衍生模型数量已成为衡量中美AI竞争中影响力的指标之一。

千问、月之暗面和深度求索（DeepSeek）等中国开发商近期接连推出性能强劲、成本较低且易于采纳的开源AI模型。报道认为，千问的崛起表明，这一策略正在中国以外地区获得认可。

与此同时，中国AI企业也试图通过复制前沿性能，缩小与美国AI巨头OpenAI和Anthropic旗下闭源模型间的差距。

Hugging Face报告称，千问的下载数据使其成为开放AI生态系统最大的基础之一，“对于正在决定要微调和部署哪些模型的开发者而言，千问已成为他们默认工作流程的一部分”。

覆盖广泛的模型系列可以形成自我强化的生态系统：越来越多开发者采用这些模型，衍生版本也随之增加，进而吸引新用户。阿里巴巴通过云平台向东南亚和非洲等市场的企业客户提供千问，进一步强化了这一循环，这使其覆盖范围超过许多竞争对手。