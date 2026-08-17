中国房地产市场仍未走出下滑态势，官方数据显示7月新房价格继续下跌，凸显在需求持续疲软的情况下，行业整体仍处于筑底阶段。

路透社根据中国国家统计局星期一（8月17日）公布的数据测算，7月70个大中城市新建商品住宅价格指数同比下降3.2%，跌幅为五个月最小，上月跌3.3%。环比下降0.1%的降幅与上月持平。

70个大中城市中，新建商品住宅销售价格环比上涨或持平城市有23个，比上月增加两个。二手住宅销售价格环比上涨或持平城市有八个，比上月减少两个。

中国国家统计局城市司统计师杨彩芳解读，70个大中城市中，一线城市商品住宅销售价格环比总体上涨，二三线城市环比下降，一二三线城市同比降幅总体继续收窄。

中原地产首席分析师张大伟说：“展望后续市场走势，这种城市层级分化格局大概率延续。”他认为，短期之内，一线城市房价维持震荡偏强走势，但难以出现大幅上涨；多数二三线城市房价仍将处于底部调整阶段。

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统计局同日公布的数据也显示，上半年房地产开发投资和商品房销售面积同比降幅分别扩至19.2%、11.8%，前者续创历史最大累计跌幅。

中国房地产市场持续低迷，给整体经济增长带来了更大压力，因为疲软的住房销售和不断下跌的资产价值拖累了国内消费和投资，抵消了制造业和出口方面的强劲表现。

本月早些时候，中国首都北京市时隔逾半年再度松绑住房限购政策，非京籍家庭购买五环内商品住房的社保或个税缴纳年限由“两年”调减为“一年”，自8月8日起施行。

经济学人智库中国高级经济学家徐天辰称：“北京政策放松后，预计年内全国层面不太会出台实质性的进一步支持政策，房价整体平淡走势为主。目前房价估值已处于相对较低水平，继续下行的空间可能较为有限。”

摩根大通日前在报告中指出，北京市房地产放松力度仍较为有限，新措施（如放宽住房公积金贷款额度）不太可能扭转市场需求疲弱的局面；投资者已不再像过去那样对地方层面的放松政策感到兴奋，更倾向于期待非政策驱动的市场改善。