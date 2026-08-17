中国动画电影《牛来》因动画粗糙、剧情荒诞而反向走红的话题持续发酵，出圈效应传导至资本市场，带动多只名称含有“牛”字的A股公司的股价星期一（8月17日）强势上涨，被戏称为“《牛来》概念股”。

电影《牛来》星期日票房逆转、热度飙升之际，不少股民将电影名字解读为“牛市来了”，与隔日A股开盘联系起来。同花顺当天热股榜中，三只“牛字辈”个股占据前五，包括登顶榜首的金牛化工，以及公牛集团和铜牛信息。

星期一开盘多只“《牛来》概念股”如期走高。其中罗牛山涨停，涨幅达9.98%。金牛化工盘中也一度触及涨停，尾盘回落后收涨4.96%。铜牛信息最高涨至近7%，收涨2.44%，只有公牛集团高开低走，收跌0.65%。

尽管上述个股均与电影本身无关，但《牛来》仍被股民奉为“炒股人今年必看的电影” 。相关股吧中不少股民热议“沾牛即涨”。

中信证券微信公号星期一发长文说，有观众从影片人物解读股市行情隐喻，有观众把购票当作“讨彩头”，这是集体心理的投射。

文章指出，《牛来》像一面镜子，照出中国股民最真实的心声，即期待方向，渴望共识，在震荡中寻找寄托情绪的符号。但情绪无法真正带来“牛来”，终究要回到市场本身去寻找答案。

这部上映10天票房累计不足8000元（人民币，下同，1514新元）的低成本电影，历经全网嘲笑玩梗传播后票房暴涨。

截至星期一上午11时13分，《牛来》票房已突破1000万元，猫眼专业版对该片最终票房的预测，更从星期日的1837万元，再大幅上调至8900多万元。

不过，电影出圈后有关影片质量、院线准入门槛的争议仍在升温。此前网传电影将下架，但截至周一晚，北京、上海、成都、重庆等多地影院仍可正常购票。

该片出品方所在地大连则有部分地区停止排片。九派新闻报道，大连有影院称，接到通知下架《牛来》，“（因为是）大连人做的，怕影响大连形象”。

香颂资本董事沈萌告诉《联合早报》，A股市场历来有相关性很低但产生莫名上涨的现象，但过去通常是一些积极的事件推动。

公开资料显示，2024年龙年前夕，“龙字辈”股票集体走强；今年马年A股也出现“马字辈”个股受追捧的情况。2024年美国总统大选期间，四川软件公司“川大智胜”因“川”“胜”二字被市场赋予“特朗普（川普）胜选”的谐音联想，一度成为“特朗普概念股”。

但沈萌指出，《牛来》这样一部口碑低劣的电影，如今也能带动资本市场行情，一定程度上反映出社会心态的变化。

他说：“当前经济压力持续加大，社会情绪长期处于低压，导致一种极度逆反心理的逆向释放”。

对于“灾难级”制作水平的《牛来》如何能进入院线，中国传播学者魏武挥受访时说，相关机构的审核只针对技术问题和意识形态问题，但不负责审美。

魏武挥还说，目前有关《牛来》的讨论，尤其针对逆袭现象背后的解读都言过其实，“它是一场公共游戏，更多的是大众‘凑热闹’的心理”。