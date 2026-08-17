中国经济增速在2026年下半年开局进一步放缓，7月份工业生产和居民消费数据均不及预期，投资更进一步收缩。

中国总理李强星期一（8月17日）主持召开国务院全体会议强调，当前内需不足问题仍然突出，外部环境不确定性上升，要“及时谋划出台务实管用的增量政策，破除各种堵点卡点”。

受访分析师以及学者预计，下半年政策将在投资与消费领域加码，扭转经济进一步下滑势头。

中国国家统计局星期一公布的数据显示，7月份规模以上工业增加值同比增长4.5%，低于6月的5.3%，以及彭博社调查预测的5%。

7月社会消费品零售总额同比增长0.6%，远低于彭博社调查预测的1.5%，以及6月1%的增幅。

今年首七个月，全国固定资产投资同比下降6.7%，降幅较上半年的5.7％进一步扩大，三大产业投资增速全面下滑。

持续低迷的房地产市场仍未有明显起色。7月全国新房销售继续走低，新房价格同比下降3.2%。今年首七个月，新房住宅销售面积下滑12.7%，同期销售金额下跌13.2%。

国家统计局发言人付凌晖在新闻发布会上指出，7月经济活动受到外部不确定性和极端天气影响，下阶段将加大逆周期政策调整力度，扩大内需。

经济学人智库高级经济学家徐天辰向《联合早报》分析，7月经济数据较平淡，主要是国际油价走高，对化工行业等工业生产带来负面影响。另外，中共政治局上月底刚召开会议，“支持性政策尚未到位”。

北京大学经济学院教授、国民经济研究中心主任苏剑受访时解读，7月数据显示，内需投资和消费增速继续放缓，高技术产业投资及消费额增速持续领跑，成为当前经济主要支撑之一。

新加坡国立大学东亚研究所高级研究员陈波指出，7月经济数据延续了二季度的弱势，消费整体偏弱，投资下降明显，主要靠进出口支撑，“按照现在的速度，（全年增速）保4.5%都会有点问题”。

今年第二季中国经济同比增长4.3%，录得三年来最低季度增速，增长放缓趋势延续至下半年第一个月。

7月官方制造业采购经理人指数（PMI）意外转为萎缩，企业和居民中长期贷款双双萎缩，反映投资与购房意愿疲弱。出口增速也从6月的27％放缓至7月的24%。

陈波说，进出口仍是中国下半年经济增长的主要驱动力；为确保实现全年经济增速目标，中央政府预计通过增加专项债投资、赋予地方更多项目权限来提振经济，“包括给予地方更多项目投资，应该都会上马或者加码，比较容易立竿见影”。

除了通过投资对冲经济下行压力，陈波预计官方也会辅以短期消费刺激政策；政策加码后，下半年投资、消费不再拖后腿，“投资从拖累项转为正面贡献项，消费也会提供正面支持”。

苏剑则认为，在“扩大有效投资”和“反内卷”持续的大背景下，下半年投资增速仍将底部前行，而居民收入预期压力不减，会抑制消费额快速增长，下半年社零增速或将持续低位徘徊。

徐天辰预计，8月份逆周期政策加速，大概率能将经济拉回正常轨道上来；鉴于去年三四季度形成较低比较基础，“完成全年经济增长目标没有任何问题”。