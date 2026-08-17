被称为A股“人形机器人第一股”的宇树科技星期一（8月17日）公告称，这家中国明星科技公司将于星期三（8月19日）在上海证券交易所科创板上市。

据澎湃新闻报道，宇树科技将于上市当天举办答谢午宴。宇树科技本次发行价格为每股150.8元（人民币，下同，28.5新元），上市时市值约为609.93亿元，预计募资总额达60.99亿元。此前，建银国际对宇树科技给出了1090亿元的二级市场估值。也有业内人士预计，宇树科技上市后估值将达到2000亿元。

另据华尔街见闻报道，宇树科技星期一也公布30秒演示视频，发布名为”超人”的人形机器人。视频画面显示，“超人”在0.85米腿长的硬件基础上实现原地跳高2米、极限速度12.66m/s，宣称两项指标均打破人类原地跳高与奔跑速度纪录。宇树科技称，这款全新整机刚用3个多月研发出来，未来几个月仍有较大完善空间。

中共中央党报《经济日报》星期一也发评论文章称，宇树科技近日的“打新”结果出炉，0.018%的中签率创下科创板历史新低，成为科创板史上最难中签的新股。“这一现象级事件，不仅折射出资本市场对具身智能赛道的狂热，更标志着中国人形机器人产业正式迈入以盈利验成色的新阶段。但在万亿元级想象空间的背后，人形机器人行业仍面临诸多现实挑战。宇树的上市，既是行业发展里程碑，更是产业大考的开始。”

文章说，当前宇树人形机器人营收高度依赖科研教育场景，2025年前三季度该场景占比高达73.60%，商业消费占比17.39%，真正代表产业未来的行业应用仅占9.01%。而在行业应用当中，企业导览又占了大约50%到70%。这意味着，人形机器人更多是被研究和做展示，而非深入家庭与工厂去干活，万亿元级市场还没有被真正撬开。

2025年中国央视春晚舞台上，宇树机器人通过“扭秧歌”表演一炮而红。这家来自浙江杭州的初创企业，也是目前全球唯一盈利的头部机器人公司。